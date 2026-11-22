Omart今日（22日）於九龍灣MegaBox開幕，自今早十時起開幕前，已有不少市民排隊等候入場購物，更由商場12樓大排長龍至17樓，現「打蛇餅」情形。今日更有網民發文稱現場安排十分混亂，指自己欲搭電梯離開時被指插隊。



記者今日約下午5時到場觀察排隊情況，人龍依然由12樓排至17樓，但現場亦有分區安排，並由工作人員分批安排等候人士入場，有市民認為人流管制頗為妥善，亦未見現場有混亂情況。



Omart門外大排長龍，由12樓排至17樓。（呂婉盈攝）

Omart開幕 現6層長龍 現場劃分8個排隊區

本地倉儲式超市Omart今日於九龍灣MegaBox正式開幕，吸引不少人入場購物。自今早十時前，已有大批市民排隊等候，而店內設人數上限，故需要分流入場，門外大排長龍，由12樓排至17樓。今早有網民發文表示，入場安排「極度混亂」，離場時更被指「插隊」。

記者今午約5時到場觀察排隊情況，見現場劃分8個排隊區，並有工作人員逐批疏導人流入場。市民陳小姐受訪時說，雖然覺得安排沒有問題，但有感人流太多，排隊時間過長。

Omart門外大排長龍，由12樓排至17樓。（呂婉盈攝）

市民稱整體安排尚算妥當 未見混亂

而謝先生則表示，其排隊約一小時便到達13樓，認為店舖有作分流，人流管制做得不錯，以首日開幕來說整體安排尚算妥當，未見有混亂情況發生。另一位排隊市民李先生則稱，現場頗有秩序，隊伍亦移動得算快，認為店舖分流安排大致沒有問題。