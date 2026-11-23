宏福苑業主立案法團的委任管理人「合安管理有限公司」將在12月8日召開法團的業主周年大會，議程包括「管理人匯報屋苑財務狀況」和「討論及議決選聘2026年財政年度的核數師」等。業主可由即日起至12月3日中午12時，在「宏福苑業主立案法團的委任管理人」網頁的「用戶登入」版面內預先登記出席。



大埔海濱公園眺望宏福苑。（資料圖片 / 鄧倩螢攝）

宏福苑業主立案法團的委任管理人「合安管理有限公司」今日於網頁發布通告指，將於12月8日晚上7時於大埔社區中心召開業主周年大會，議程包括「管理人匯報屋苑財務狀況」和「討論及議決選聘2026年財政年度的核數師」等。

業主可即日起登記，並在登記時提供可接收手機短訊的聯絡電話號碼。合安將會安排已預約的業主優先進入會議場地。

通告提到，因應場地容納人數所限，每個單位只限業主本人或其授權代表出席。出席人士須攜帶有效身份證明文件以作身份核實及入場之用。 如業主擬委任代表出席，須填妥授權書。授權書按照《建築物管理條例》規定的格式製備，已夾附在合安另行發出的電郵及信件內，業主亦可在「宏福苑業主立案法團的委任管理人」網頁下載。

經業主簽妥的授權書正本，必須在會議舉行至少48小時前（即12月6日晚上7時前）送交位於以下地點的收集箱內，其開放時間如下：

地點：大埔社區中心（新界大埔鄉事會街2號）

開放時間：星期一至日上午7時至晚上10時



合安會於會議前一至兩天，以短訊通知業主已核實授權書的結果。

大埔社區中心。（資料圖片）

如會議當日上午出現惡劣天氣情況，請留意以下安排：

- 如八號或以上熱帶氣旋警告信號於下午4時仍然生效，會議將延期舉行，日期另行公布；

- 如黑色暴雨警告信號於下午5時仍生效，會議將延期舉行，日期另行公布；

- 如黑色暴雨警告信號於下午5時或之前已除下，會議將如期於晚上7時舉行。

