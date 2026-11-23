政府各司局長今日（23日）向特首李家超滙報宏福苑跟進及改革工作進展。就宏苑苑收購工作及居民安置，政府指，1,682戶即超過84%的宏福苑業主，已完成所有業權轉讓手續。15戶參與「特設銷售計劃」的業主，已取得新取鎖匙。



至於刑事檢控工作，各部門已向承建商、工程顧問等展開起訴，涉及誤殺、串謀詐騙、違反職安健法例、使用不合規的物料等，將於明年一月起陸續提堂。



2026年9月29日，宏福苑業主「特設銷售計劃」首批35戶申請者揀樓。（資料圖片／方承恩攝）

長遠居住安排方面，政府指，已有1,913戶，即超過96%業主，與政府簽署具約束力的《買賣協議》。1,682戶即超過84%業主，已完成所有業權轉讓手續。

政府提供的「特設銷售計劃」有1,456戶，即超過73%業主已成功揀樓。由11月9日起，13戶業主已收取九龍灣盛緻苑單位鎖匙，另有兩戶業主收取了粉嶺樂嶺軒單位鎖匙。房屋局預期，約530戶選擇了上述兩個項目的居民，大部分都可於未來兩個月內獲得新居鎖匙。

宏福苑五級火，涉事承建商宏業建築與工程顧問鴻毅等，被警方及廉政公署落案起訴25項控罪，包括誤殺、串謀詐騙，將於2027年1月14日提訊。（資料圖片／黃偉民攝）

律政司則匯報刑事案件的最新進展。警方及廉政公署共起訴了涉事承建商、工程顧問相關的七人及兩間公司，涉及共25項控罪，包括誤殺、串謀詐騙、洗黑錢、企圖妨礙司法公正及逃稅等，案件將於2027年1月14日提訊；勞工處已向一人及兩間公司提出合共25項檢控，涉嫌違反職安健法例，案件將於2027年9月9日首次提堂。

另外，屋宇署已向四人及兩間公司提出合共259項檢控，包括涉嫌使用不合規的物料等，案件將於2027年1月21日首次提堂；消防處亦已向一人及兩間公司提出合共12項檢控，包括涉嫌違反《消防（裝置及設備）規例》的罪行，案件將於2027年1月21日首次提堂。