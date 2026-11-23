盧寵茂訪聯合醫院新大樓 九龍東腫瘤科中心12.1啟用採一站式服務
醫務衞生局局長盧寵茂今日（23日）到訪基督教聯合醫院，參觀新落成的日間醫療中心，了解新大樓的運作情況和服務安排。日間醫療中心樓高23層（包括地庫三層），總建築樓面面積達165,000平方米，設施包括新專科門診、復康花園、物理治療部、職業治療部、各專科綜合醫療服務，例如綜合理遺護理服務和乳科中心等，以及將於12月1日啟用的九龍東腫瘤科中心。
聯合醫院擴建工程是第一個醫院發展計劃下的其中一個項目。日間醫療中心設施包括新專科門診、復康花園、物理治療部、職業治療部、各專科綜合醫療服務，例如綜合理遺護理服務和乳科中心等，以及將於12月1日啓用的九龍東腫瘤科中心。
九龍東聯網26/27年度內 增約8,000癌症相關服務人次
盧寵茂今日在醫管局行政總裁李夏茵、九龍東醫院聯網總監及聯合醫院行政總監蘇潔瑩陪同下，參觀位於新大樓的九龍東腫瘤科中心、專科門診和復康花園。
九龍東腫瘤科中心總建築樓面面積達11,200平方米，採用整合服務模式，集中為腫瘤科病人提供登記、繳費、放射治療、化療及心理社會支援等服務，讓病人無須往返各部門。中心也特設專用升降機，方便癌症病人直達，有效分流並降低感染風險。
盧寵茂指，即將啓用的九龍東腫瘤科中心，將為聯網內居民提供放射治療和日間化療等全面癌症綜合服務，長遠可增加聯網的腫瘤科服務容量，並縮短整體輪候時間，以應對區內日益增長的臨床服務需要。隨着新設施落成啓用及人手增加，九龍東聯網在2026/27年度內可增加約8,000癌症相關服務人次，並會在未來按需求逐步提升服務量。
九龍東腫瘤科中心每年可提供34,000低複雜程度放射治療服務人次
在放射診斷及治療方面，九龍東腫瘤科中心配備一部正電子電腦斷層掃描機，以及三部直線加速器，預計每年最高可提供合共接近34,000低複雜程度放射治療服務人次。
聯合醫院專科門診搬至新大樓 診症室翻倍
另外，聯合醫院的專科門診服務已於今年9月搬遷至新落成的日間醫療中心，診症室由81間增加至180間。醫衞局指，醫院將持續改善專科門診的服務流程，進一步提升服務量，縮短指定專科門診穩定新症輪候時間的目標，讓有需要市民能更快捷獲得適切醫療服務。