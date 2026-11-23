醫務衞生局局長盧寵茂今日（23日）到訪基督教聯合醫院，參觀新落成的日間醫療中心，了解新大樓的運作情況和服務安排。日間醫療中心樓高23層（包括地庫三層），總建築樓面面積達165,000平方米，設施包括新專科門診、復康花園、物理治療部、職業治療部、各專科綜合醫療服務，例如綜合理遺護理服務和乳科中心等，以及將於12月1日啟用的九龍東腫瘤科中心。



盧寵茂（左四）在日間醫療中心內的專科門診與醫護人員交流。（政府新聞處圖片）

聯合醫院擴建工程是第一個醫院發展計劃下的其中一個項目。日間醫療中心設施包括新專科門診、復康花園、物理治療部、職業治療部、各專科綜合醫療服務，例如綜合理遺護理服務和乳科中心等，以及將於12月1日啓用的九龍東腫瘤科中心。

九龍東聯網26/27年度內 增約8,000癌症相關服務人次

盧寵茂今日在醫管局行政總裁李夏茵、九龍東醫院聯網總監及聯合醫院行政總監蘇潔瑩陪同下，參觀位於新大樓的九龍東腫瘤科中心、專科門診和復康花園。

九龍東腫瘤科中心總建築樓面面積達11,200平方米，採用整合服務模式，集中為腫瘤科病人提供登記、繳費、放射治療、化療及心理社會支援等服務，讓病人無須往返各部門。中心也特設專用升降機，方便癌症病人直達，有效分流並降低感染風險。

盧寵茂指，即將啓用的九龍東腫瘤科中心，將為聯網內居民提供放射治療和日間化療等全面癌症綜合服務，長遠可增加聯網的腫瘤科服務容量，並縮短整體輪候時間，以應對區內日益增長的臨床服務需要。隨着新設施落成啓用及人手增加，九龍東聯網在2026/27年度內可增加約8,000癌症相關服務人次，並會在未來按需求逐步提升服務量。

盧寵茂（左二）在即將投入服務的九龍東腫瘤科中心內聽取醫護人員介紹中心內的設施。（政府新聞處圖片）

盧寵茂（左三）參觀位於日間醫療中心新大樓的何妙齡那打素日間化療中心。（政府新聞處圖片）

九龍東腫瘤科中心每年可提供34,000低複雜程度放射治療服務人次

在放射診斷及治療方面，九龍東腫瘤科中心配備一部正電子電腦斷層掃描機，以及三部直線加速器，預計每年最高可提供合共接近34,000低複雜程度放射治療服務人次。

盧寵茂（左一）視察中心內的放射治療設施。（政府新聞處圖片）

聯合醫院專科門診搬至新大樓 診症室翻倍

另外，聯合醫院的專科門診服務已於今年9月搬遷至新落成的日間醫療中心，診症室由81間增加至180間。醫衞局指，醫院將持續改善專科門診的服務流程，進一步提升服務量，縮短指定專科門診穩定新症輪候時間的目標，讓有需要市民能更快捷獲得適切醫療服務。

盧寵茂參觀位於日間醫療中心內的專科門診。（政府新聞處圖片）