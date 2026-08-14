聯合醫院產科研移將軍澳醫院　醫管局：全面評估九東產科未來方向

隨著醫療需求及人口結構出現轉變，醫院管理局正重整九龍區公立醫院服務。醫管局今日（14日）指，啟德醫院將於今年10月起分階段投入服務，主要臨床服務將於2028年啟用，當中包括婦產科及初生嬰兒服務。



對於有指當局計劃在聯合醫院新大樓落成後將分娩服務轉移至將軍澳醫院，醫管局表示，正全面檢視九龍東醫院聯網的婦產科及各項臨床服務發展，但強調現時仍在檢視有關臨床服務的安排，目前未有最終定案。有指，方案若通過，落實時間或比啟德醫院2028年開展分娩服務時間更早，最早在下一個財政年度推行。



啟德醫院10月起投入部份服務，包括家庭醫學門診、專科門診及基層醫療等。（資料圖片／湯致遠攝）

醫管局指，啟德醫院將於今年10月起展開首階段服務，服務範圍涵蓋油尖旺、九龍城、黃大仙及觀塘等地區，受惠人口超過180萬。現時伊利沙伯醫院的各項臨床服務，將會循序漸進遷移至啟德醫院，當中包括婦產科及初生嬰兒服務，預計於2028年啟用。

另一方面，醫管局指聯合醫院的擴建工程亦已接近尾聲，新大樓將於今年下半年陸續啟用。聯合醫院隨後會將部分醫療服務遷入新大樓，騰出空間翻新原有設施，藉此加強服務容量，配合九龍東未來的發展需求。

聯合醫院產科研移將軍澳醫院。（湯致遠攝）

因應本港出生率持續下降，九龍東聯網的婦產科服務亦面臨調整需求。醫管局稱，現時九龍東聯網的住院分娩及新生嬰兒深切治療服務均集中在聯合醫院，將軍澳醫院則僅提供產前檢查及產後護理等專科門診支援。數據顯示，近年在聯合醫院分娩的人數呈下降趨勢，而在該院生產的孕婦當中，約有四成實際居住於包含將軍澳在內的西貢區。

醫管局指，提供安全的產科服務必須具備完善的配套設施，包括初生嬰兒深切治療病房（NICU）、新生兒特別護理病房、專用手術室、化驗及專職醫療支援等。當局將會藉啟德醫院及聯合醫院新大樓啟用的契機，全面評估聯合醫院與將軍澳醫院的設施、服務配套及人手，並結合啟德醫院未來的協同效應，統籌考慮觀塘及西貢區的人口變化、增長預測與適齡生育人口比例，重新規劃九龍東聯網未來的婦產科發展方向。

醫管局（資料圖片）

醫管局強調，公營醫療服務規劃以醫院聯網為基礎，旨在讓資源分布更均衡。目前有關九龍東及九龍中聯網的臨床服務分工與安排仍在進行檢視，現階段尚未有最終定案。