明年電費價格今日（24日）揭盅，港燈及中電今日（24日）下午向立法會交代電費檢討結果，明年中電基本電價凍結，但因燃料調整費上升，一月淨電費為143.2仙，較今年一月貴2.6仙，按年升幅為1.8%；港燈明年一月淨電費為176.2仙，較今年一月貴12.9仙，按年加7.9%。



環境及生態局局長謝展寰表示，由於今年3月爆發中東危機，導致是次電力加幅主要由燃料費用主導。他認為，兩間電力公司電費差距愈來愈大，屬結構性的問題。由於港燈市場規模相對較小，與中電有核電的不同，政府決心改善問題，故當局將不會再批准兩電建設新的化石燃料發電機組，冀增加電力穩定性。



受能源價格波動影響 電費先減後加

按現行機制，淨電費由基本電費及燃料調整費兩部份組成。今年初中電及港燈的淨電費，雖然按年分別下調2.6%及2.2%。不過，由於燃料調整費為實報實銷，受國際能源價格波動影響，中電的燃料調整費已由今年1月的每度電39.4仙，升至11月的47.4仙；港燈則由1月的每度電35.4仙，升至11月的55.1仙。與年初相比，兩者的燃料調整費已分別上升約兩成及五成半。

設電費穩定基金 有需要時紓緩基本電費增幅

在管制計劃協議下，兩電均設有「電費穩定基金」及「燃料價格調整條款帳」。前者於有需要時運用儲備，以紓緩基本電費增幅；後者則採取實報實銷機制，按兩電預測的來年燃料成本釐定。若實際燃料成本低於年度預測價格，電力公司須透過調低燃料費回贈客戶。

截至今年中，中電及港燈的電費穩定基金分別錄得近28億及近14億元結餘；至於燃料價格調整條款帳，兩者的結餘則分別為10億元及接近負1億元。

港燈及中電今日（24日）向立法會交代電費檢討結果。（資料圖片）

中電建議明年加1.8% 港燈加7.9%

立法會環境事務委員會今日舉行會議，政府公布兩電電費檢討結果。環境及生態局局長謝展寰表示，政府電力供應政策為與市民有安全環保和價格合理的電力供應，強調政府一直有為市民把關。

他提到，今年3月爆發中東危機，致使是次電力加幅由燃料費用主導。他認為，兩間電力公司電費差距愈來愈大，形容此為結構性的問題。由於港燈市場規模相對較小，沒有規模化效果，亦完全倚賴傳統化石燃料發電，與中電有核電不同，因此在能源危機中所受衝擊特別大，當局決心改善問題，長遠而言要穩定電價。

他又指，除了已批准的機組外，當局不會再批准兩電建設新的化石燃料發電機組，冀增加電力穩定性，並將於將軍澳132填海區建設大型電力設施，接收內地零碳電力，供應予兩間電力公司。

中電：電費穩定基金及燃料價格調整條款賬撥出25億

中華電力總裁羅嘉進表示，中電在2027年將從電費穩定基金及燃料價格調整條款賬，合共撥出約25億港元，以凍結平均基本電價及盡力減低燃料調整費的升幅，紓緩客戶的生活開支。