本屆中學文憑試（DSE）考生正備試，有保良局李城璧中學中六生近日向《香港01》表示，校方向家長發通告表示，學業成績未達標學生將強制性晚間自習，未經批准缺席當曠課，學生批評安排不合理。

校方今日（24日）最新回覆表示，近日收到家長及學生的意見反饋，將會從善如流，檢視及改善現行計劃之安排，包括調節補課時間及形式，期望以合適之方案協助學生面對考試。



荃灣保良局李城璧中學。 （資料圖片/鄭翠碧攝）

李城璧中學早前稱大部份參與同學反應正面

保良局李城璧中學早前表示，透過家長通告知會家長相關安排，大部份參與同學均對此支援反應正面，如若學生因不同原因而未能出席，家長亦可以書面通知校方或直接與老師聯繫，校方會以最切合學生需要作彈性安排。

今稱檢視及改善現行計劃安排

校方今（24日）指，近日收到家長及學生的意見反饋，將會從善如流，檢視及改善現行計劃之安排，包括調節補課時間及形式，期望以合適之方案協助學生面對考試。

保良局李城璧中學近日向家長發通告表示，將為學業成績未達標學生安排強制性晚間自習。（受訪者提供）

早前有保良局李城璧中學學生向《香港01》表示，學校本已於10月至12月安排課後補課，時間為下午4時15分至5時30分。校方近日再向家長發通告，強制第二次測驗成績未達標、即其中一科未能成功考取第二級的學生，由周一（23日）起留校「晚間自習」至晚上8時30分，未經批准而缺席者，一律當曠課論。

學生批政策不合理 無安排用餐時間如「用健康換分數」

該名學生批評政策不合理，認為變相是剝奪自主溫習空間，且與學校時間表互相衝突，舉例指11月26日及12月17日的經濟科補課為下午5時45分至7時15分，與5時30分開始的晚間自習時間有重疊。該名學生又指，學校的課後補課無安排用餐時間，僅准學生食「輕食」，部份學生返回家中用正餐時，已接近晚上10點，形容是「用健康換分數」。