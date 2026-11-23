本屆考生正準備應考香港中學文憑考試（DSE），有於保良局李城璧中學就讀的中學生近日向《香港01》表示，校方向家長發通告表示，將為學業成績未達標學生安排強制性晚間自習，時間由下午5時30分至晚上8時30分，未經批准而缺席的學生，將作曠課論。該學生批評相關政策不合理，認為變相是剝奪自主溫習空間，又指學校無安排用餐時間，如要學生「用健康換分數」。



保良局李城璧中學回覆查詢時稱，有部份學生曾反映校外缺乏理想的溫習空間，遂推行晚間自習及學業輔導計劃，又指若學生因不同原因而未能出席，家長可書面通知校方或直接與老師聯繫。教育局發言人則說，得悉事件後已即時聯絡有關學校了解情況，已提醒學校在安排課後輔導或自習時，必須充分考慮學生的作息時間、學習需要及實際情況。



保良局李城璧中學近日向家長發通告表示，將為學業成績未達標學生安排強制性晚間自習。（受訪者提供）

有保良局李城璧中學學生向《香港01》表示，學校本已於10月至12月安排課後補課，時間為下午4時15分至5時30分。校方近日再向家長發通告，強制第二次測驗成績未達標、即其中一科未能成功考取第二級的學生，由周一（23日）起留校「晚間自習」至晚上8時30分，未經批准而缺席者，一律當曠課論。

學生批政策不合理 無安排用餐時間如「用健康換分數」

該名學生批評政策不合理，認為變相是剝奪自主溫習空間，且與學校時間表互相衝突，舉例指11月26日及12月17日的經濟科補課為下午5時45分至7時15分，與5時30分開始的晚間自習時間有重疊。該名學生又指，學校的課後補課無安排用餐時間，僅准學生食「輕食」，部份學生返回家中用正餐時，已接近晚上10點，形容是「用健康換分數」。

有於保良局李城璧中學就讀的中學生近日向《香港01》表示，校方向家長發通告表示，將為學業成績未達標學生安排強制性晚間自習，時間由下午5時30分至晚上8時30分，未經批准而缺席的學生，將作曠課論。（資料圖片）

校方回覆指有學生曾反映校外缺乏溫習空間

保良局李城璧中學回覆查詢時說，一向重視學生的學習需要，作多方面支援，有見2027年香港中學文憑考試臨近，有部份學生曾反映校外缺乏理想的溫習空間，遂推行晚間自習及學業輔導計劃。

校方稱，晚間自習及學業輔導計劃由科任老師準備針對性的溫習教材，支援學生備試及鞏固所學，同時安排老師當值，適時解答學生疑問，期望藉此協助有需要同學，並感謝相關教職員的貢獻和付出。

學生未能出席 家長可書面通知校方或與老師聯繫

校方又說，以家長通告充分知會家長，會最切合學生需要作彈性安排，若學生因不同原因而未能出席，家長可書面通知校方或直接與老師聯繫。

教育局提醒學校考慮學生作息

教育局發言人則說，得悉事件後，已即時聯絡有關學校了解情況，並提醒學校在安排課後輔導或自習時，必須充分考慮學生的作息時間、學習需要及實際情況，亦要與學生和家長保持良好溝通，就有關安排作清晰說明，並為遇到實際困難的學生提供彈性安排。局方稱會繼續與學校保持緊密聯繫，提供適切意見及支援。