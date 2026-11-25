明日周四（11月26日）是宏福苑大火一周年，多個宗教團體近日有悼念儀式。鄧炳強今早（11月25日）出席商台節目《在晴朗的一天出發》，談到有團體稱被「關心」時，形容是「合理」及風險為本做法，強調須小心有人利用特別日子作煽動行為。鄧炳強又指，當局會向活動組織者了解活動內容，例如參與人數和形式，如有需要部門亦會提供協助。



明日、2026年11月26日是宏福苑大火發生一周年。（資料圖片 / 鄧倩螢攝）

保安局局長鄧炳強。（資料圖片／梁鵬威攝）

談到「溫馨提示」有何內容，鄧炳強指當局只會提醒團體「合法就可以做」，但同時要小心被人騎劫。問到如何界定騎劫風險，他舉例指，若某教會在2019年發生過暴亂，風險就會不同。他鼓勵團體，若打算辦大型活動，可預早主動通知部門。

2026年11月25日宏福苑大火一年前夕，有市民於屋苑對開廣福休憩處獻白花悼念。（蔡正邦攝）

打擊圍標特遣隊有助整合各部門情報

「打擊樓宇維修工程圍標聯合特遣隊」本月先後搗破兩個圍標黑社會集團。鄧炳強表示，過往各部門執法時大多會傾向到行動尾聲才通知其他部門，特遣隊成立後，早期就會開始交流，較有助整合各部門情報。

圍標刑事化是否應早實行？鄧炳強指須視乎社會認知

鄧炳強提到，政府明年初會提交圍標刑事化相關法例建議予立法會，將進一步協助打擊圍標。問到是否早應刑事化，鄧炳強指十分視乎社會認知，「如果未有事情發生」，相信特遣隊早前設立的熱線亦不會在兩周多就收到過百宗舉報。他又提到，收到的舉報涉及多個不同的屋苑，舉報人士有業主、專業人士等，又鼓勵市民如有懷疑，即可向熱線舉報。