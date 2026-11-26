立法會前選委界議員黃錦輝，涉嫌在中大校園內醉酒駕駛不顧而去，他早前承認酒後駕駛、不小心駕駛、發生交通意外後沒有停車，及發生交通意外後沒有報案等4罪。案件（STCC 3311/2026）今（26日）於沙田裁判法院判刑。

裁判官黃國輝指，被告對上一次酒精超標記錄已逾10年前，在考慮被告認罪及求情等因素後，判處黃錦輝120小時社會服務令、停牌12個月及就三罪罰款6000元，而黃錦輝亦須自費參與駕駛改進課程。



立法會前選委界議員黃錦輝（中）11月26日於沙田裁判法院判刑。（湯致遠攝）

立法會前選委界議員黃錦輝11月26日於沙田裁判法院判刑。（湯致遠攝）

立法會前選委界議員黃錦輝（中）11月26日於沙田裁判法院判刑。（湯致遠攝）

立法會前選委界議員黃錦輝（中）11月26日於沙田裁判法院判刑。（湯致遠攝）

黃承認在中大內醉駕

被告黃錦輝，66歲，承認不小心駕駛、酒後駕駛、發生交通意外後沒有停車及發生交通意外後沒有報案等4項罪名。

案情指，黃於2026年6月29日，在中文大學駕駛一輛私家車，其呼氣中的酒精比例是100毫升呼氣中有45微克酒精，超過22微克的訂明限度。他另在上址危險駕駛該車輛，且身為該車輛的司機，當時該車在道路上發生意外以致另外兩輛私家車受損，但他未有停車；他亦在意外發生後，沒有提供詳情、沒有在合理切實的範圍內，盡快在24小時內親自前往最近警署或向警務人員報告該意外。

黃錦輝涉嫌在6月29日晩上10時許醉駕被捕。7月1日下午在事發的校內宿舍第十一苑所見，其中一部被撞到的私家車，仍停泊在現場。（資料圖片/陳巧恩攝）

早前求情稱已滴酒不沾承諾不再駕駛及喝酒

代表黃的謝偉俊律師求情時代表黃向法庭、中大社群及社會致歉，又呈上21封社會各界人士的求情信，包括全國政協常委、前政務司長唐英年、前全國人大代表何鍾泰等，又指黃事後辭去立法會議員一職，已展現其承擔，黃亦辭去中文大學工程學院副院長一職亦是嚴重後果，他並停止參與全國政協會議工作，指其懲罰已遠超法律上可做到，又透露黃事後滴酒不沾，承諾不再駕駛及喝酒，希望能獲輕判。

黃被捕後無申報並照常出席回歸酒會

黃被捕當日已獲准保釋，但無向立法會申報事件，他照常出席7月1日的回歸酒會，至7月3日發表簡短聲明，並就事件致歉，指為社會及立法會帶來困擾深表歉意，而為免影響立法會運作，決定辭任選委界立法會議員。