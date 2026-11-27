一名女子近日在社交平台發文，報稱其特區護照缺頁，與男朋友於日本入境時被拒並遭原機遣返，重申從未損毀護照。入境處經檢查後，初步懷疑是經人為改動，拘捕兩人。



陸偉雄大律師今日（27日）向《香港01》指，本案重點在於涉案女子是否知悉護照被撕爛，如果事主家人在其不知情下撕走護照其中數頁，事主未必會觸犯法例；但「處心積慮」非法改動，則有機會犯法。



一名女子近日在社交平台發文，報稱其特區護照缺頁，與男朋友於日本入境時被拒並遭原機遣返，重申從未損毀護照。入境處經檢查後，初步懷疑是經人為改動，拘捕兩人。（資料圖片／梁偉權攝）

一名香港女子周二（24日）在社交平台Threads發文，聲稱因特區護照中間「憑空消失」4頁，在日本入境時被拒並遭原機遣返，事主其後親身到入境處協助調查及錄口供，並重申從未損毀護照。入境處經詳細檢視及將護照送交政府化驗所檢驗後，指證件曾遭人為改動，並於昨日拘捕一對男女，涉嫌「沒有合法授權而改動旅行證件」、「管有及使用非法改動的旅行證件」及「誤導入境事務隊人員」。

陸偉雄大律師表示，今案重點在於涉案女子是否知悉護照被撕爛。所有刑事罪行必須有犯罪意圖，他舉例如果事主家人在其不知情下撕走護照其中數頁，事主未必會觸犯法例。不過，如果「處心積慮」非法改動護照，目的是隱藏自己曾到訪某些國家，又或者明知護照被非法改動但仍管有，則有機會觸犯法例。

陸偉雄大律師認為，本案重點在於涉案女子是否知悉護照被撕爛。(資料圖片)

料循簡易程序處理 最高罰10萬及囚兩年

如觸犯《入境條例》，經公訴程序定罪後，最高可處罰款15萬元及監禁14年。不過，陸偉雄稱一般而言改動單本護照會循簡易程序、亦即裁判法院審理，最高可處罰10萬及監禁2年，「現在不是搗破了製造假護照的犯罪組織」。

他又指，目前仍未知入境處拘捕涉案男子的原因，期望處方盡快交代。他認為，即使事主作出招認，入境處亦應找出客觀證據支持事實，了解護照被撕走的原因。

如護照有缺損應盡快通知入境處

他提醒市民勿掉以輕心，以為撕掉護照好小事，又建議市民盡快檢查護照，如發現缺損，應盡快通知入境處，要求簽發一本新護照。