一名香港女子周二（24日）在社交平台Threads發文，聲稱因特區護照中間「憑空消失」4頁，在日本入境時被拒並遭原機遣返，事主其後親身到入境處協助調查及錄口供，並重申從未損毀護照。入境處經詳細檢視及將護照送交政府化驗所檢驗後，證實證件曾遭人為改動，內頁更遺留紙碎殘留物。入境處調查行動組周四（26日）傍晚在藍田平田邨平真樓採取執法行動，拘捕一對分別27歲及34歲的香港情侶。據了解，兩名被捕人分別報稱任職地產代理及網絡維修工人，涉案護照於2018年簽發，發出至今已約8年，兩人曾持該本護照前往台灣、韓國及泰國等地。



入境處經調查後展開執法行動，成功拘捕一男一女。（梁偉權攝）

11月24日：發Threads喊冤 護照缺頁遊日慶生夢碎

涉事女事主於周二（11月24日）在Threads發文「警世」，指原定於11月23日至29日赴日本慶祝11月24日正日生日，豈料23日抵達日本辦理入境手續時，海關發現其護照內頁由第14頁直接跳至第19頁，中間缺少第15至18頁（即兩張紙），當場被拒入境並安排原機返港，7天生日之旅「泡湯」。她當時在帖文聲稱護照騎馬釘縫線完好，並引述返港後機場入境處人員確認屬「出廠漏頁瑕疵」。

被捕女子於周二（11月24日）在Threads發文指護照漏頁。（Threads）

入境處調查行動組總入境事務主任鄧偉業交代案情。（梁偉權攝）

11月25日：到入境處了解 被質疑是人為改動

事件引發網民熱議後，女事主周三（11月25日）與男友到將軍澳入境處旅行證件組別申請補領護照及查詢原因。

惟入境處回覆傳媒查詢指，接獲有關個案，但女事主向入境處人員改口，指從未有入境處人員向她表示護照缺頁屬出廠瑕疵。人員檢查該本護照後初步懷疑曾遭人為改動，遂轉交執法部跟進，包括為當事人錄取口供、檢取護照及證物，並核查其使用情況及外遊紀錄。紀錄顯示，涉事護照於2018年簽發，當事人多年來出入不同地方均無問題。有關新聞隨即再度引發討論，猜疑誰是誰非。

同日，女事主再發文，澄清從未打算向任何一方索取額外賠償，僅希望若鑑定證實非其責任，可獲發書面證明向航空公司及酒店申請退款，並強調「非常肯定從未人為損毀過該本護照」，又呼籲市民領取新護照時應逐頁檢查內頁狀況。

被捕女子11月25日去入境處查詢後，被處方懷疑人為改動，她之後再發文回應。（Threads）

入境處經調查後展開執法行動，成功拘捕一男一女。（梁偉權攝）

11月26日：化驗報告證人為改動 入境處拘情侶

入境處隨即將護照送交政府化驗所化驗，報告於周四傍晚6時許出爐，證實該本護照曾被人為改動，內頁亦遺留紙碎殘留物。調查行動組人員隨即於傍晚展開執法行動，在藍田平田邨平真樓拘捕一男一女香港居民，年齡分別為34歲及27歲。

消息指，兩人為情侶關係，早前一同出國並一同返港；其中27歲女事主報稱任職地產代理，34歲男子則報稱任職網絡維修工人。兩人涉嫌「沒有合法授權而改動旅行證件」、「管有及使用非法改動的旅行證件」及「誤導入境事務隊人員」。入境處表示，行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

香港特區護照。（資料圖片）

非法改動護照最高囚14年 入境處：每本護照均經人手覆檢

入境處重申，每一本特區護照的簽發程序均由電腦系統監察，個人資料頁全部在入境處總部大樓內的旅行證件印製中心印製，除經電腦鑑定品質外，每本護照亦會由職員人手覆檢封面及內頁完整性，確保符合標準才會送往領證中心。

根據《入境條例》（第115章），任何人無合法權限或授權而改動旅行證件，或管有及使用經改動的旅行證件，即屬犯罪，一經定罪，最高可被判罰款15萬元及監禁14年，協助及教唆者同罪。此外，根據《入境事務隊條例》，任何人提供虛假資料、作出虛假陳述或指控以誤導入境事務隊人員，一經定罪，最高可被判罰款1萬元及監禁6個月。處方呼籲市民妥善保管特區護照，切勿非法拆頁、改動個人資料或破壞防偽特徵。

為何護照不可以「漏頁」？

根據國際民航組織（ICAO）Doc 9303 機讀旅行證件標準，所有合資格護照的內頁均具備嚴格的裝訂序號與暗記防偽技術。香港特別行政區護照一般分為32頁（普通版）與48頁（加厚版），所有內頁均印有連續的頁碼與特製水印，一旦證件在印刷或釘裝工序中出現「跳頁」或「缺頁」，即便外觀縫線完好，在各國邊境審查系統中均會被自動定性為「殘缺或被竄改之無效旅行證件（Invalid/Mutilated Travel Document）」。

日本出入國在留管理局的審查官在核對旅客身份時，若發現護照頁數不完整，有法定職責即時中止入境程序並拒絕核發上陸許可。