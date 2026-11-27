中九龍繞道九龍灣段12月6日早上7時正式通車，屆時所有車輛全日劃一收取8元，九龍灣段同時貫通將藍隧道及中九龍繞道油麻地段，組成六號幹線。警方今日（11月27日）呼籲駕駛人士切勿在通車前前往隧道停泊或等候，違例者會被發出定額告票及即時將車輛拖走。

中九龍繞道全線通車後，將有3條巴士路線改道走畢全條六號幹線，當中九巴A28X在12月6日早上7時20分起開出的班次，才是首班改經中九龍繞道九龍灣段並走畢全條六號幹線。



中九龍繞道（九龍灣段）下星期日（6日）早上7時正式通車。（林曉儀攝）

中九龍繞道（九龍灣段） 長3.4公里，西連接中九龍繞道油麻地段，東連接將軍澳-藍田隧道（將藍隧道），三者組成12.5公里長的六號幹線。運輸署副署長/策劃及技術服務梁世豪指，九龍灣段開通後，預計能舒緩觀塘道及觀塘繞道的車流，希望達一成分流效果。

中九龍繞道全線通車後，所有車種全日以「易通行」劃一收費8元，不設停車繳費。「易通行」位於油麻地段東面出入口，靠近啟德迴旋處的地方。

中九龍繞道（九龍灣段）下星期日（6日）早上7時正式通車。（林曉儀攝）

中九龍繞道油麻地段12.6凌晨暫時封閉

配合開通準備，中九龍繞道油麻地段將會在12月6日凌晨12時至早上7時臨時封閉，以更新交通標誌和道路標記，以及進行「易通行」的最後準備工作。

中九龍繞道（九龍灣段）下星期日（6日）早上7時正式通車。（林曉儀攝）

3條巴士路線改道 年底有20條路線行六號幹線

九龍灣段開通後，將有3條巴士路線改經6號幹線，分別為城巴A28X、795以及九巴290E。A28X會在12月6日早上7時20分起開出的班次改經九龍灣段。795及290E會在翌日（12月7日）首班車改經九龍灣段及油麻地段。

運輸署首席運輸主任/巴士及鐵路1王伯健指，行經六號幹線的巴士線總數，於今年年底達20條路線。（林曉儀攝）

運輸署首席運輸主任/巴士及鐵路王伯健指，九龍灣段開通後，行經六號幹線的巴士線總數（包括中九龍繞道及將藍隧道的路線）於今年年底達20條路線，每日約300班車。

他又指，巴士路線將按乘客需求增加，路段開通後將密切監察需求變化。此外，專營巴士使用六號幹線不需收費，因此不會增加額外成本。

就九龍灣段的駕駛路線，運輸署副署長/策劃及技術服務梁世豪提醒，若東行前往將軍澳或茶果嶺，駕駛人士先沿油麻地段東行，隨後須在啟德交匯處選用右邊兩條行車線。

運輸署副署長/策劃及技術服務梁世豪。（林曉儀攝）

相反，若西行前往油麻地，駕駛人士先沿將藍隧道主線方可進入九龍灣段。駕駛者亦可從茶果嶺道迴旋處北面出口的支路，以及東區海底隧道九龍出口支路，跟隨標示「油麻地」的交通標誌和道路標記行駛。

將設置超過80個臨時路牌提醒司機

去年油麻地段開通後，初期有司機因不熟悉路段，出現走錯路或強行切線的情況。運輸署副署長/策劃及技術服務梁世豪指，吸取上次經驗，在今次九龍灣段開通前將設置超過80個臨時路牌，讓駕駛者及早獲取相關資訊。

警務處東九龍總區交通部（執行及管制組）督察何健邦提醒，駕駛者切勿因選錯行車線在隧道出口或支路交匯處的雙白線切線。（林曉儀攝）

警方：切勿因選錯行車線在出口或支路交匯處切雙白線

警務處東九龍總區交通部（執行及管制組）督察何健邦提醒，駕駛者切勿因選錯行車線在隧道出口或支路交匯處的雙白線切線。警方會在現場巡邏或以交通監控鏡頭加強執法，打擊任何違例切線及危險駕駛行為。

何健邦又指，當日警方將會在連接中九龍繞道九龍灣段一帶主要路口，進行嚴密交通管制，包括啟德承昌道、東區海底隧道東行、茶果嶺及將軍澳藍田隧道。警方亦呼籲駕駛人士切勿在通車前前往隧道停泊或等候，違例者會被發出定額告票及即時將車輛拖走。