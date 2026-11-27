中九龍繞道（九龍灣段）12月6日早上7時正通車，連同去年已開通、目前不收費的中九龍繞道（油麻地），中九龍繞道全線通車後全線所有車種劃一收費8元。中九龍繞道（九龍灣段）通車後，標誌全長 12.5 公里的6號幹線全線貫通。中九龍繞道是什麼？6號幹線如何組成？中九龍繞道（九龍灣段）駕駛貼士，一文看清。



中九龍繞道（九龍灣段）（前稱T2主幹路及茶果嶺隧道）是6號幹線重要組成部份。（6號幹線官網）

中九龍繞道｜中九龍繞道（九龍灣段）走線是什麼？

．中九龍繞道（九龍灣段）（前稱T2主幹路及茶果嶺隧道）是6號幹線重要組成部份，全長約3.4公里，當中約3.1公里採用隧道形式興建，西接中九龍繞道（油麻地段），東連將藍隧道。通車後，將有效分流往來東、西九龍的車流，提升主要道路網絡的通行能力，並紓緩現有幹道、將軍澳及觀塘區的交通負荷。

中九龍繞道｜6號幹線由什麼路段組成？

．中九龍繞道（油麻地段）

．中九龍繞道（九龍灣段）

．將軍澳—藍田隧道（俗稱將藍隧道）

中九龍繞道｜收費多少？

．運輸署表示，中九龍繞道12月6日早上7時全線通車後，所有車種全日以「易通行」劃一8元收費。

中九龍繞道九龍灣段東行駕駛貼士。（6號幹線官網）

中九龍繞道九龍灣段東行駕駛貼士

入口．使用中九龍繞道（油麻地段）進入中九龍繞道（九龍灣段）

接駁．

前往茶果嶺 / 油塘：

離開中九龍繞道（油麻地段）後，使用左邊行車線進入中九龍繞道（九龍灣段隧道），至隧道內的分岔路靠左駛出。

前往將軍澳：

駛出中九龍繞道（九龍灣段隧道）後，繼續前行，即可進入將軍澳—藍田隧道

中九龍繞道九龍灣段西行駕駛貼士。（6號幹線官網）

中九龍繞道九龍灣段西行駕駛貼士

入口．使用將軍澳—藍田隧道、茶果嶺道或東區海底隧道（九龍出口）進入中九龍繞道（九龍灣段）

接駁．

．前往西九龍：

駛入中九龍繞道（九龍灣段隧道）後，繼續前行進入 中九龍繞道（油麻地段），即可直達西九龍（西九龍公路 / 大角咀 / 油麻地 / 西區海底隧道 ），中途不設出口

．前往啟德 / 九龍灣：

使用現有道路（例如觀塘繞道）

．前往茶果嶺 / 油塘 / 啟德 / 九龍灣（經將軍澳—藍田隧道）；

預早使用左邊行車線進入 將軍澳—藍田隧道，離開隧道後靠左駛出支路，再接駁現有道路。

中九龍繞道（九龍灣段）早前完成巴士道路測試。（土拓署影片截圖）

中九龍繞道（九龍灣段）早前完成巴士道路測試。（土拓署影片截圖）