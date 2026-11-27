中九龍繞道12.6全線通車收費$8 新開通九龍灣段駕駛貼士一文看清
撰文：石國威
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中九龍繞道（九龍灣段）12月6日早上7時正通車，連同去年已開通、目前不收費的中九龍繞道（油麻地），中九龍繞道全線通車後全線所有車種劃一收費8元。中九龍繞道（九龍灣段）通車後，標誌全長 12.5 公里的6號幹線全線貫通。中九龍繞道是什麼？6號幹線如何組成？中九龍繞道（九龍灣段）駕駛貼士，一文看清。
中九龍繞道｜中九龍繞道（九龍灣段）走線是什麼？
．中九龍繞道（九龍灣段）（前稱T2主幹路及茶果嶺隧道）是6號幹線重要組成部份，全長約3.4公里，當中約3.1公里採用隧道形式興建，西接中九龍繞道（油麻地段），東連將藍隧道。通車後，將有效分流往來東、西九龍的車流，提升主要道路網絡的通行能力，並紓緩現有幹道、將軍澳及觀塘區的交通負荷。
中九龍繞道｜6號幹線由什麼路段組成？
．中九龍繞道（油麻地段）
．中九龍繞道（九龍灣段）
．將軍澳—藍田隧道（俗稱將藍隧道）
中九龍繞道｜收費多少？
．運輸署表示，中九龍繞道12月6日早上7時全線通車後，所有車種全日以「易通行」劃一8元收費。
中九龍繞道九龍灣段東行駕駛貼士
入口．使用中九龍繞道（油麻地段）進入中九龍繞道（九龍灣段）
接駁．
前往茶果嶺 / 油塘：
離開中九龍繞道（油麻地段）後，使用左邊行車線進入中九龍繞道（九龍灣段隧道），至隧道內的分岔路靠左駛出。
前往將軍澳：
駛出中九龍繞道（九龍灣段隧道）後，繼續前行，即可進入將軍澳—藍田隧道
中九龍繞道九龍灣段西行駕駛貼士
入口．使用將軍澳—藍田隧道、茶果嶺道或東區海底隧道（九龍出口）進入中九龍繞道（九龍灣段）
接駁．
．前往西九龍：
駛入中九龍繞道（九龍灣段隧道）後，繼續前行進入 中九龍繞道（油麻地段），即可直達西九龍（西九龍公路 / 大角咀 / 油麻地 / 西區海底隧道 ），中途不設出口
．前往啟德 / 九龍灣：
使用現有道路（例如觀塘繞道）
．前往茶果嶺 / 油塘 / 啟德 / 九龍灣（經將軍澳—藍田隧道）；
預早使用左邊行車線進入 將軍澳—藍田隧道，離開隧道後靠左駛出支路，再接駁現有道路。