中九龍繞道（九龍灣段）12月6日早上7時正式通車。屆時所有車輛全日劃一收取8元。該段繞道貫通將藍隧道及中九龍繞道（油麻地段），組成六號幹線。工程合約於2019年批出，並順利如期竣工，成功達「零超支、零延誤」。其中，九龍灣段在複雜的地質與海底環境下順利竣工，施工更獲得逾140個獎項，包括日內瓦國際發明展銀獎、美國愛迪生獎金獎及譽為「創科界奧斯卡」美譽的百大科技研發獎。



水底下約45至50米的工程 團隊形容「極具挑戰」

中九龍繞道（九龍灣段） 長3.4公里，西連接中九龍繞道（油麻地段），東連接將軍澳-藍天隧道（將藍隧道），三者組成12.5公里長的六號幹線。其中九龍灣段從啟德去茶果嶺的隧道，深入觀塘避風塘的海床，在水底下約45至50米進行施工工程，團隊形容「極具挑戰」。工程採用兩台直徑達14米、相當於3部雙層巴士高度的巨型隧道鑽挖機，每台總長約120米、重達4,200噸，在水底約45米深處鑽挖。

九龍灣段從啟德去茶果嶺的隧道，深入觀塘避風塘的海床，在水底下約45至50米進行施工工程，團隊形容「極具挑戰」。（林曉儀攝）

開發「常壓刀盤更換技術」 奪第七屆國際設計安全獎

以往鑽挖隧道時，傳統做法為在45至50米水深更換磨損的鑽挖機刀盤，工友須先進入加壓及減壓艙適應高壓環境。然而，加壓過程需時約45分鐘，完成工序後減壓需時2至3小時，因此每日實際施工時間只有兩小時。為此，團隊開發「常壓刀盤更換技術」，採用類似潛水艇多道門的雙層活門艙室設計，將刀盤縮回內部空間，讓工友可在防水及常壓環境下安全換刀，大幅提升安全與效率，技術奪得「第七屆國際設計安全獎」。

超過九成半隧道組件均在場外預製

為進一步控制成本與工期，項目高度機械化並採用場外預製技術。土木工程拓展署東拓展處處長梁中立指，超過九成半隧道組件均在場外預製，運抵香港後像砌積木一樣拼裝上去，提升施工安全及效率，亦有效紓緩建造業人手短缺與老化問題。

團隊開發「常壓刀盤更換技術」，採用類似潛水艇多道門的雙層活門艙室設計，將刀盤縮回內部空間，讓工友可在防水及常壓環境下安全換刀。（林曉儀攝）

香港首創自動檢查系統 較人手檢測快23倍

團隊聯同香港生產力促進局合作研發了AI智能隧道檢測系統，引入無人機、無人車結合人工智能檢查隧道缺損，大幅度提升準確度及成本效益。

是次隧道工程採用香港首創的「低空協同隧道自動檢查系統」，透過無人機及無人地面車的配合，在沒有全球定位系統的隧道環境下實時定位及檢測缺損。

土木工程拓展署東拓展處東發展部總工程師吳秋建指，無人機向來耗電量大，若單獨飛行約30分鐘電量就會被耗盡。附有4輪的無人地面車作為無人機的停機坪，無人機在檢測時升起，透過超高清彩色及熱圖像相機紀錄工程進度後，能夠返回地面車上，再由地面車運載至其他檢測地。

他指，採用新的自動檢查系統，檢測速度較以往人手檢測快23倍，檢測成本亦減少50%，但同時準確度能保持在98%。此系統獲3項研發專利，更獲得日內瓦國際發明展銀獎、美國愛迪生獎金獎及譽為「創科界奧斯卡」美譽的百大科技研發獎。