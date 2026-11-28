1.02億六合彩將於今晚（29日）9時30分攪珠，馬會上期幸運二金多寶首次試行「集氣加碼制」，結果無人中頭獎，今期獎金累積至高達1.02億元。中環士丹利街投注站今日提早一小時開門，中午時份已出現排隊人龍，有市民希望贏得獎金聖誕節到歐洲旅行，也有市民盼望中得頭獎後在沙田區置業。



1.02億六合彩將於今晚（29日）9時30分攪珠。（林曉儀攝）

人稱「最旺投注站」的中環士丹利街投注站，據該投注站經理表示，原本上址中午12時才開門，因為1.02億六合彩今晚攪珠，特意提早一小時開門。因此，尚未到中午12時，已陸續有市民到投注站買六合彩彩票，其後人流愈來愈多，現場所見有約50人在排隊。短短半小時，排隊人龍已延伸至3樓樓梯口，職員要開啟後門通道，讓市民買彩票後從後門離開，疏散人流。

若中一億巨額彩金 有人最希望歐遊過白色聖誕

市民Matthew知道這次獎金高達1.02億，專程來士丹利街投注站買彩票，因聽說這邊「旺一點」。他即場買了10注共100元的電腦票，若中了頭獎，他希望首先把這筆幸運錢花費在歐洲旅行，其次是買樓。聖誕節將至，他尤其希望到布拉格與維也納的聖誕市集，感受白色聖誕氣氛。至於買樓，他稱本身已擁有物業，不急着要再置業，加上近期樓價持續下跌，他說再觀望一段時間才作決定也不遲。

市民Matthew知道這次獎金高達1.02億，專程來士丹利街馬會投注站買彩票碰運氣。（林曉儀攝）

有市民「加碼」投注100元 中頭獎冀沙田區置業

來自汕尾的陳小姐已定居香港，她指本身並非經常買六合彩，獎金高的時候才會買，就如這次1億獎金和上次7,300萬金多寶。她指，之前買了50元沒有中過，今次決定「加碼」買100元。假如幸運中頭獎，她毫不猶豫地說「如果中獎一定買樓。」她稱香港的房屋面積細小，想住得舒適一點。她又指，希望可以購入沙田區的單位，因該區環境較好。

退休市民林先生（化名）今天在附近購物，順便來到中環這間投注站投注，因聽說這裏中獎機率最高。他以35元買電腦票，稱「從來冇諗過中」，純粹買來碰碰運氣。被問若中頭獎會怎樣花彩金，他說一世人都沒有中過獎，笑說「中咗再算啦！哈哈哈。」