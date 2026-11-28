【六合彩／金多寶／幸運號碼】上期六合彩幸運二金多寶未有幸運兒中獎，今日攪珠（29日）的金多寶獎金已增至約7,552.9萬元，若幸運兒以10元一注獨中頭獎，可獨攬1.02億元巨額彩金。一文看清五大最旺號碼、「失蹤號碼」及十大幸運投注站。



上期六合彩未有幸運兒中獎，今日攪珠（29日）的金多寶獎金已增至7,552.9萬元，若幸運兒以10元一注獨中頭獎，可獨攬1.02億元巨額彩金。（資料圖片）

上期六合彩未有幸運兒中獎，今日攪珠（29日）的金多寶獎金已增至7,552.9萬元，若幸運兒以10元一注獨中頭獎，可獨攬1.02億元巨額彩金。（資料圖片）

1.02億六合彩將於今晚（29日）9時30分攪珠，馬會上期幸運二金多寶首次試行「集氣加碼制」，頭獎基金加碼至7,300萬港元但無人中，逾7,500萬港元累積多寶將撥入今期攪珠。

六合彩五大幸運號碼︰30、49、24、7、13及22

根據馬會2002年7月4日起的紀錄，截至上期11月24日攪珠，首三位熱門號碼為「30號」、「49號」及「24號」，分別出現527次、520次以及519次。至於第四及第五位分別是「7號」及「13號」、「22號」，出現512次及509次。

六合彩號碼攪出次數一覽。（六合彩網頁截圖）

六合彩五大冷門號碼：19、41、25、23、43

至於最冷門號碼以「19號」攪出451次居尾，其次是「41號」，只攪出453次；第三為開出456次的「25號」，第四為攪出457次的「23號」，第五為攪出459次的「43號」。

六合彩號碼攪出次數一覽。（六合彩網頁截圖）

六合彩「失蹤」最多期號碼︰39、6、23、34

攪出相隔期數方面，「39號」累計34期沒攪出，「6號」累計24期沒攪出，「23號」及「34號」亦各自累計有19期及16期沒攪出。

十大幸運投注站一覽，資料截至2026年6月30日。（六合彩網頁截圖）

十大幸運投注站一覽 屯門市廣場及中環士丹利街居首

根據馬會網頁，1994年至2026年6月30日期間，屯門市廣場及中環士丹利街投注站，各攪出48次頭獎，並列十大幸運投注站榜首；至於排第三為荃灣青山道投注站，攪出43次頭獎。第四至第十名依次序為尖沙咀漢口道、上環干諾道西、觀塘廣場、九龍灣德福、大埔廣場、上水石湖墟及大埔廣福道投注站。