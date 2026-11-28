第二十二屆公共關係行業最佳案例交流會暨2026中國公關嘉年華，於11月26日在北京舉行，由中國國際公共關係協會（CIPRA）主辦、中青旅聯科（北京）數字營銷有限公司承辦。香港及澳門參賽機構合共獲得12項金獎、7項銀獎、2項銅獎及1項品牌創意獎，共22個案例獲獎，涉及17間機構；香港公共關係專業人員協會（PRPA）同場獲CIPRA頒授組織獎，表揚其在業界的貢獻。



香港及澳門參賽機構得獎後大合照。(香港公共關係專業人員協會提供)

香港公共關係專業人員協會指，港澳獲獎案例題材涵蓋企業社會責任、聲譽管理與危機溝通、醫療健康、政府公共關係、ESG與企業形象、文化娛樂體育及旅遊城市品牌等範疇，反映港澳公關專業在議題設計、持份者溝通及社會價值創造上的成熟度。

12項金獎項目包括：

7-Eleven香港及澳門（DFI零售集團）「啡 We Green咖啡渣再生企劃」；

中國建築工程（香港）「地盤×雙料影后職安健活動」；

香港房屋協會「以同理心守護公共資源——富戶政策全面實施計劃」；

港燈「歷史悠久 不忘創新——135周年慶祝活動」；

醫院管理局「助精神復元人士融入社區 構建共融文化」；

美心集團「70周年，啖啖優惠送到你嘴邊」；

港鐵公司「今日起 建好未來」；

昂坪360二十周年慶典；

騰訊青年發展委員會「大灣區人才培養項目」；

Tencent Charity Foundation與基匯資本民坊「全民騰飛慈善運動計劃2025」；

香港迪士尼樂園度假區「20周年奇妙派對」；

保安局與傳藝公關廣告合併參賽的「聽我講：一齊企硬唔take嘢」禁毒宣傳。



香港公共關係專業人員協會（PRPA）獲CIPRA頒授組織獎。(香港公共關係專業人員協會提供)

聯合國原副秘書長、中國國際公共關係協會原會長吳紅波致辭。(香港公共關係專業人員協會提供)

中國國際公共關係協會：AI正重塑傳播底層邏輯

中國國際公共關係協會原會長、現顧問，聯合國原副秘書長吳紅波在大會上，特別祝賀香港參賽案例取得空前佳績。他又形容，人工智能與生成式技術正重塑傳播底層邏輯，當前公關實踐呈現多項趨勢，當中包括行業的專業化、規範化與倫理自覺不斷提升，中國品牌出海的聲譽建設進入新階段。