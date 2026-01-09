第六屆香港公共關係獎圓滿落幕 《香港01》擔任評審見證專業案例

香港公共關係專業人員協會（PRPA）於12月30日舉行「第六屆香港公共關係獎2025」頒獎典禮暨晚宴。本屆大獎適逢香港公共關係專業人員協會成立 30 周年，以「聯通業界 成就卓越」為主題，共頒發32個獎項，涵蓋多個公關案例獎項類別、個人獎項、專上學生獎項及特別獎項，表彰公共關係業界的傑出成就及創新精神。

本屆評審團由來自商界、學術界及傳媒界的領袖組成，當中包括《香港01》總採訪主任（財經）黃捷先生，其評選範疇包括「企業可持續發展」、「文化、體育及旅遊傳訊」、「整合營銷傳訊」以及「非政府組織 / 非牟利組織 / 社會企業傳訊」四大領域的案例，黃捷從傳媒實務視角為業界篩選具備傳播公信力與社會價值的公關案例。

黃捷先生表示：「在評審過程中，深刻感受到業界以專業敘事發揮強大的正面影響力，不少案例充分展現公關如何結合策略、創意與社會責任，回應不同持份者的期望。公關提煉深刻的品牌故事，傳媒則發揮專業守門人和傳播樞紐的力量，兩者的互信與協作，是構建優質公共對話、維護資訊公信力的基石。」他亦指出，《香港01》一向重視資訊真確性與傳播影響力，這份專業堅持反映在日常的新聞運作中，亦與「第六屆香港公共關係獎2025」所倡導的傳訊精神共鳴。

第六屆香港公共關係獎籌委會主席胡定旭教授，GBS，JP表示：「今年的活動別具意義，因為適逢香港公共關係專業人員協會成立30周年。三十年來，我們見證香港公共關係行業的專業發展，致力提升專業標準、促進業界聯繫與交流，讓行業更具國際視野和專業地位。本屆獎項再次獲得業界踴躍參與，涵蓋零售、政府組織、非牟利機構、公共事業、主題公園及地產業等。他們的創意與韌力，使香港的公共關係成為國際上最具活力與影響力的專業團體之一。」他並向14位評審致以摯誠謝意。

首席評審及籌委會副主席袁金浩先生FHKloD稱：「自2010年創辦以來，香港公共關係獎已舉辦至第六屆。我們見證了香港及大中華地區公共關係行業的蛻變 - 由傳統宣傳轉型為策略溝通與企業決策的重要核心。隨著數碼科技與人工智能的急速發展，傳訊生態早已重塑，公共關係的價值亦演化為塑造信任與影響力的關鍵力量。雖然當前的社會與經濟環境仍充滿不確定性，但我欣喜地看到，今年的參賽作品依然保持高水準，創意亮眼。許多項目結構嚴謹、目標明確，並融入創新元素與人性化的表達，成功展現了品牌價值與情感聯繫。這份專業與熱誠，正是推動香港公關界持續進步、邁向國際的重要力量。」

第六屆香港公共關係獎共設10個公共關係活動類別，包括信譽／品牌管理、企業可持續發展、跨境傳訊等。頒獎典禮一共頒發32個獎項，包括8個金獎，12個銀獎，9個優異獎，以及3個特別獎項。當中，香港迪士尼樂園度假區的案例榮獲「最高榮譽大獎」，成為本屆最傑出的金獎作品；而香港麥當勞的個案則奪得「最佳創意獎」。 資深公關從業員盧炳松先生獲頒「卓越公關專業人員大獎」， 肯定其對行業發展的長遠貢獻。今年的參賽個案中，百分之三十是首次參與的機構，反映獎項日益受到行業的關注及重視。

在專上學生組別方面，「公關新星大獎」由香港浸會大學三個個案包攬一金兩銀，香港高等教育科技學院的個案亦獲頒優異獎，旨在鼓勵有志投身公關行業的新晉人才，推動下一代公共關係專業人士的成長。