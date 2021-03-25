聯合ICU醫護投訴被收回抗疫津貼　醫管局：會再審視籲同事勿擔心

撰文： 朱海棋 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-03-25 19:12

疫情襲港超過一年，醫院管理局一直維持緊急應變級別，並設有「緊急應變特別津貼」，向在高風險範圍與監察病房工作的員工發放。有工會接獲聯合醫院醫護投訴，指深切治療部去年有10多日，因無接收新冠肺炎患者，需要收回已發出的津貼，估計每人最多扣除4,000元。 工會批評，醫管局反口做法不公。醫管局行政總裁高拔陞稱，會以同一標準發放津貼，當局會重新審視，呼籲同事毋須擔心。

醫管局去年疫情初期設立「緊急應變特別津貼」，在高風險範圍工作的員工，都可獲發津貼，每日津貼為有關員工基本薪酬的20%或500元，並以較高者為準，直至解除緊急應變級別為止。

工會︰約60至70人遭收回津貼

香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文表示，接獲聯合醫院深切治療部醫護投訴，他們引述醫院方面稱，由於深切治療部去年有10多日無接收確診患者，因此需扣除有關時間的津貼，估計每人最多扣4,000元，大約涉及60至70人。

劉凱文批評醫管局反口，違反當初跟醫護的協議。（資料圖片／羅君豪攝）

劉凱文表示，無論病房有否確診患者，同事都是要全副裝備隨時照顧患者，而且醫院曾承諾，無論病房有否確診患者，深切治療部同事都能獲得津貼。他批評，醫管局現時做法不公道，違反當初協議，「應承咗同事，抗疫就叫大家頂硬上，但原來係呃呃氹氹，當同事係咩？」他憂慮若聯合醫院成功收回津貼，其他醫院都會仿傚，屆時是「大規模回水」。

高拔陞︰人力資源部同事會重新檢視

醫管局行政總裁高拔陞今日（25日）表示，去年引入緊急應變特別津貼，至今仍然以同一標準發放。他留意到有醫院被指，要求收回同事的特別津貼，明白個別醫院計算津貼時或不準確，強調人力資源部同事會重新檢視，呼籲同事毋須擔心。