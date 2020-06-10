新冠肺炎｜醫管局已發放約2.6億津貼　予在高風險範圍工作之醫護

因應新型冠狀病毒肺炎在本港爆發，醫院管理局早前公布，會向在醫院啟動緊急應變級別期間，需在高風險範圍工作的醫護發放特別津貼，相關醫護亦可申請租賃津貼應付臨時住宿需要。 醫管局最新公布，截至五月上述兩項津貼共有37,550宗申請獲批，發放的津貼款項共2.6億元，惟局方聲稱無備存被拒申領的數字。

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今年1月22日，本港迎來首位來自武漢的新型肺炎確診病人，公立醫院自1月25日起啟動緊急應變級別，醫管局稱由該日起需在高風險範圍或監察病房工作最少兩星期的僱員，符合資格可按在高風險範圍工作的日數獲發津貼，每日津貼金額為員工基本薪金的兩成或500元，較高者為準。另外，因應員工或有臨時住宿需要，醫管局另設每日500元特別租賃津貼讓合資格員工申領。

7個醫院聯網及醫管局總辦事處有逾3萬宗申請

醫管局回覆立法會議員提問時，披露上述兩項津貼申領的數據，緊急應變特別津貼方面，七個醫院聯網及醫管局總辦事處，合共有30,199宗申領，其中以新界西聯網的申領宗數最多，錄5,945宗。醫管局截至五月發放約1,96億元特別津貼，平均每宗申領獲發6,496港元。

特別租賃津貼則共錄得7,351宗申領，以九龍東聯網申領最多，錄1,441宗申請。醫管局已發放約7千萬元租賃津貼，平均每宗申請可獲發9,522港元。

至於有無個案未能成功申領津貼，醫管局聲稱沒有備存個案數字，又指員工如對津貼申請結果有疑問或異議，可向部門主管、所屬聯網或醫院人事部查詢及跟進。