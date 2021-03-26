梁國雄妻等選舉日遊行　認違限聚令罰4500元　官稱表達意見要守法

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-03-26 12:55

梁國雄妻子陳寶瑩與「阿牛」曾健成，被指在年原定的立法會選舉日往遊行時，被指違限聚令，因而遭警方票控。案件原定於今（26日）在觀塘裁判法院審訊，兩人承認控罪，各被判處罰款4,500元。裁判官接納辯方說案發時間只涉兩分鐘，被告當時亦有配戴口罩，傳播風險低，惟強調表達意見仍要守法。

被告曾健成（65歲、區議員）和陳寶瑩（65歲、政策研究員），被控於2020年9月6日下午2時許，在油麻地彌敦道逸東酒店附近參與受禁群眾聚集，違反《預防及控制疾病（禁止群眾聚集）規例》第599G章。

案情指曾健成和陳寶瑩涉和另外四人，手持一張寫有「押後選舉 與民為敵」的橫額，在行人路上面向彌敦道並排緊靠站立，並叫口號抗議政府押後立法會選舉。曾健成亦拿着有「五大訴求 缺一不可」標語的紙牌。警員以擴音器口頭警告他們不得參與超過二人的聚集，要求他們立即解散，否則票控，但他們仍提橫額和叫口號，警方遂發出傳票，他們隨即收起橫額紙牌離開。

陳寶瑩與曾健成涉違限聚令的案件，原定今日在觀塘法院開審，但二人在開審前認罪。(陳家怡攝)

被票控後已即離開

兩人在開審前改為承認控罪，裁判官屈麗雯裁定二人罪成，並判處二人罰款4,500元。屈官表示，明白被告示威是想表達意見，但強調要守法。她亦接納辯方所說案發時間短暫，只是兩分鐘，他們被票控後已立刻離開，而且六人當時有配戴口罩，傳播病毒風險低。她表示，被告在審訊前一天才認罪並非合時，但可節省法庭時間金錢。就二人過往犯罪紀錄已過一段長時間前或非同類事件，她指不會作任何比重考慮。

案發前不久政府宣布押後選舉

辯方求情時指，被告行使和平示威權利，加上當時政府押後立法會選舉一年，示威具時效性，若過時就不能達到其目的。

陳寶瑩散庭後在法院外表示無奈，她提到曾健成另一宗被控違反限聚令案件，批評法庭加了《公安條例》元素於限聚令案，不考慮有1.5米距離的聚集。曾健成認為用限聚令防疫沒有邏輯，指出案中引用「共同目的」是政治考量。

該案為曾和社民連、工黨等8人去年五一勞動節到政府總部外請願，當時裁決指受禁群組的定義包括有共同目的聚集，即使各人隔開1.5米，亦會被視為一個群組。陳透露，已就五一勞動節案件提出上訴。

案件編號：KTS 16443/2020、KTS 16444/2020