國安法｜電單車手涉撞警案周二作管理聆訊　將在高院公開進行

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-03-26 19:14

23歲男子唐英傑涉去年7月1日，背著插有「光復香港時代革命」旗幟的背包，騎電單車衝向警員，被控以煽動他人分裂國家，及恐怖活動罪，成為首名被控違反《國安法》的人士。案件將於今年6月23日在高等法院開審，將不設陪審團，而案件亦將於下周二(30日)進行案件管理聆訊，並將會開放予公眾旁聽。根據司法機構網頁顯示，該聆訊將由法官彭寶琴、杜麗冰和陳嘉信三名法官處理。

陳嘉信成第五名高院國安法法官

高等法院周家明、李運騰、彭寶琴及杜麗冰早前曾處理國安法的案件，換言之陳嘉信是第五名所知的高等法院國安法指定法官。

此外，根據司法機構網頁顯示，該案將於6月23日開審，預計需要15天。

被告唐英傑（23歲）被控煽動他人分裂國家罪，指唐於去年7月1日，在東區海底隧道至謝斐道和柯布連道交界一帶，煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一的行為，不論是否使用武力或者武力相威脅，即將香港特別行政區從中華人民共和國分離出去，或非法改變香港特別行政區的法律地位。

恐怖活動罪則指唐於同日同地，為脅迫中央人民政府或香港特別行政區政府，或者威嚇公眾以圖實現政治主張，實施造成或者意圖造成嚴重社會危害的恐怖活動，即針對人的嚴重暴力或以其他危險方法嚴重危害公眾安全，令3名編號為8260、2674及12197的警員嚴重受傷。

案件編號：HCCC280/2020