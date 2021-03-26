移民潮｜路透：去年香港流入加拿大資金破紀錄　國安法實施後急增

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-03-26 12:48

反修例事件後，不少港人都有考慮移民。有報道指，去年從香港流入加拿大的資金達436億加元（約2,690億港元），破歷年紀錄，在《港區國安法》實施後尤甚，側面反映移民潮已經出現。

埃德蒙頓（Edmonton）是港人熟知且受歡迎的城市。（Getty）

去年達2690億 按年增加10%

《路透社》引述加拿大反洗錢機構FINTRAC的數據顯示，2020年從香港銀行流入加拿大的電子轉帳（EFT）資金達436億加元破紀錄，較2019年增加10%，與2016年相比更是大增46%。該機構負責檢視超過1萬加元（約6.17萬港元）的資金流動，自2012年起有記錄相關數據。

報道引述加拿大Equitable Bank（EQ Bank）表示，自2020年6月國安法實施後，來自香港的存款急增，去年6月至今年3月中，連結香港電話號碼的帳戶結餘大增30%，而非香港號碼帳戶僅增長4%。

FINTRAC發言人Darren Gibb強調，該組織的數據只能顯示一小部份的情況，並未包括近期大熱的加密貨幣，亦沒有低於1萬加元的資金流動數據。

港府多次表明沒有明顯資金流出

港府早前多番強調，香港未見大規模資金流出。財政司司長陳茂波昨日（25日）在一個交流會上表示：「香港銀行體系並沒有明顯的資金流出跡象，相反至去年底合共有500億美元資金流入港元體系，令資金撤出香港的說法不攻自破。銀行體系的存款總額在2019年及2020年分別增加了2.9%及5.4%，銀行的資金充裕、利率偏低，一般商業借貸成本比內地便宜得多。」

雖然數據顯示有大規模資金從香港流往加拿大，但分析師及銀行家表示，由於中港股票市場互聯互通，加上去年新股熱潮，促進大量資金流入香港。

加拿大一向是港人移民的熱門目的地，報道指去年旅遊簽證以外的香港往加拿大簽證，按年增加10%至8,121宗。

不少港人移居加拿大及澳洲，以方便家人及朋友互相照顧，兩地為最多港人移居熱點。

移民顧問、律師均表示 港人往加國個案明顯增加

《路透社》訪問了十多名移民顧問、律師和地產經紀，有移民顧問過去1年已安排36個香港家庭移民加拿大，每個家庭平均帶來150萬加元（約926萬港元）資產，並預期香港移民加拿大的個案將會大增。亦有專門辦理高資產客戶移民加拿大的律師行表示，2020年中以來，香港移民加拿大的客戶增長多達5倍，客戶資產值主要在500萬至1,000萬加元之間（約3,086萬至6,173萬港元）。

有律師行更指，香港移民加拿大的需求，在疫情未完之下仍有「難以置信的增長」，已經決定倍增香港辦公室面積及人手，並形容「這不是一時的星火，而是浪潮。」

加拿大稅務查詢、在港物業展覽均有上升

港人對於加拿大的稅務查詢亦有明顯增加，有從加拿大回流香港的律師表示，該些查詢大增了4倍。

移民少不了置業，有統計指，2021年首10個星期，香港舉辦的加拿大增產展覽較2019年同期增加接近三份之一。