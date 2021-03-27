游泳教練、拯溺員停工逾一年冀泳池重開　港隊教練︰泳隊恐斷層

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-03-27 15:44

新冠肺炎疫情持續一年多以來，泳池關閉200多日，對泳界有一定打撃，對本港約2萬個全職游泳教練及拯溺員的生計嚴重影響。 香港康樂體育專業人員總會，今日（27日）聯同游泳教練及拯溺業界召開記者會。業界表示，接近14個月來已接近零收入，生活受嚴重影響，政府三輪防疫基金，經計算後，只有67元資助，根本不足以協助渡過難關。業界希望政府可局部開放泳池，令業界逐步重新出發。 另外，港隊游泳代表歐鎧淳的教練張狄勇表示，疫情之下，所有泳隊大致已停班，難以選拔生力軍，加上學員不能習泳，不可能提升能力及操練，擔心往後培育泳隊有困難，港隊代表或出現斷層，促港府微調，讓泳池可重開恢復訓練。

香港康樂體育專業人員總會，游泳業界代表雲大德強調，政府防疫抗疫資助未能適用於所有同業，60多元的資助並非人人有份，「有啲助教真係一蚊都冇，因為佢哋得個牌，唔合乎（資格）一定知㗎，但係佢哋的確係有全職工作，但係而家全部停工，生計影響深遠。」

雲大德表示，不少教練絕不希望轉行，現時只能夠送外賣、做兼職司機支撐，「一嚟我哋其實真係鍾意教學生，鍾意培訓生力軍，唔會想貿貿然轉行，仲有我哋重開之後，仲要『還債』，因為好多學生之前俾咗錢上堂，都未上得晒，唔可以話轉就轉。」

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業界代表姚俊健亦指出，現時不少教練、救生員已轉行做兼職，希望可在疫情之下盡力「捱下去」，但泳池重開遙遙無期，已難以負擔，授泳與其他課程亦有很大分別，難轉用其他方式進行，「如果係補習嗰啲，你仲可以用視像，但係我哋絕對唔可能開zoom扮潛水、訓練游水，完全搵唔到一個方法去代替。」

姚續説，泳池有足夠消毒氯氣，有助殺菌，加上現時沒有資料統計，水中會傳播病毒，認為可參考其他國家方法，逐步重開泳池。他引述部份教練要供樓之餘，也需養妻活兒，但是由於本身有物業，申請綜援不合資格，除兼職之外，只能夠將物業二按套現捱下去，絕對不理想。

泳界代表雲大德表示，政府三輪防疫基金，經計算每日只有67元資助，根本不足以協助渡過難關。（梁鵬威攝）

業界︰願定期檢測及鼓勵接種疫苗確保安全

雲大德代表游泳界向港府提議，若能重開泳池及課程，會要求所有教練及拯溺員於每隔14日進行檢測、鼓勵業界接受疫苗注射，並鼓勵學員每隔14天檢測，以確保安全。另外，學員接受訓練時，可要求他們到泳池旁邊才脫下口罩，用保鮮袋包好，上水之後立即抹乾面，即戴上口罩，以及盡量不採用淋浴設施。業界將會與民政事務署聯絡傾談重開事宜，希望港府能夠了解難處。

港隊教練張狄勇也表示，疫情之下，所有泳隊大致上已經停班，難以與當中選拔生力軍，加上學員不能習泳，不可能提升能力及操練，擔心往後培育泳隊有困難，港隊代表出現斷層，希望港府能夠作出微調，泳隊等可以重開。