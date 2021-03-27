新冠肺炎｜內地時隔9日再有本地確診　感染源頭為境外輸入個案

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-27 12:42

據國家衛健委通報，內地周五（26日）新增12宗新冠肺炎確診個案，其中包括1宗本土個案，是由江西早前的一名無症狀感染者轉為確診。這是內地時隔9日再現新冠肺炎本土個案。

內地時隔9日再現新冠肺炎本土個案。（新華社）

內地周四（25日）通報新增了1宗本地無症狀感染者，患者張某某在江西，是一宗境外輸入個案的密切接觸者。張某某此前曾與一名由津巴布韋工作回國、且接受完14日隔離檢疫的境外輸入患者，共同乘搭K783次列車，從南京抵達江西。該名境外輸入患者在抵達江西後，3月16日被檢測為核酸陽性。3月17日，江西九江市公開發公告，尋找同乘列車的密接旅客。在此次排查中，張某某先被診斷為新冠肺炎本地無症狀感染者。後於周五（26日）轉為新冠肺炎確診。

據當地疫情防控應急指揮部消息指，張某某是安徽人，現為江蘇南京市某公司職工，3月16日來江西出差辦事。

而據《健康時報》報道，患者曾經乘搭的K783次列車始發車始是江蘇崑山，終點站為江西萍鄉，途中停靠16個車站，停靠時間介乎3至20分鐘不等。目前，K783次列車仍在正常運行，每班列車從始發站出發前和到停靠終點站後都會按照規定嚴格進行全車廂消毒。

南京站客運服務中心服務人員表示，旅客進站和出站時都有嚴格體溫監測，但目前暫未收到關於K783次列車新冠肺炎同乘患者管制措施的相關通知。

另外，南昌鐵路客運服務中心人員表示，旅客進站和出站時都有體溫監測，目前進站乘車暫不需要核酸檢測證明，但乘客需出示健康碼/行程碼綠碼才能通行。「我們一般都建議乘客全程佩戴口罩，但不是強制要求。」

南昌鐵路客運服務中心人員表示，旅客進站和出站時都有體溫監測。（網上圖片）

（健康時報／國家衛健委）