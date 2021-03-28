清明節｜山頭人頭湧湧　有市民購紙紮口罩、搓手液防疫套裝贈先人

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-03-28 13:31

距離清明節（4月4日）仍有一周，今日（28日）柴灣永遠墳場已人頭湧湧，因封路安排，大批人選擇步行上山，有掃墓的市民認為人流較上年多三分二，「條路上嚟好似蟻行咁」。疫情爆發逾一年，有市民除了購買燒豬等祭品，更購入有紙口罩、搓手液的「防疫套裝」紙紮產品，冀疫情下亦保佑先人平安。

疫情持續，目前仍維持口罩令、限聚令等社交距離措施，記者今早到柴灣永遠墳場視察，現場有警員維持秩序，雖然天氣悶熱，但大部分市民步行上山時，仍有繼續戴口罩。

市民劉先生指，今年首次購買「防疫套裝」，內含紙口罩、消毒搓手液等，「看到順便買埋」。（盧翊銘攝）

市民今年首購入「防疫套裝」紙紮產品

市民劉先生指每年清明大概花三千元，包括購買金銀衣紙、燒豬、燒鴨等，今年首次購買「防疫套裝」紙紮產品，內含紙口罩、消毒搓手液等，索價數十元，「看到順便買埋」，希望祝福先人平安。

已到柴灣永遠墳場拜山10多年的劉先生認為今年人流最多，過往未曾見過輪候小巴人龍如此長，「可能啲人上年無嚟拜，今年補返」。兩年清明節皆有限聚令，他說一家十多人只好分散拜祭，早上飲茶時亦要分開四枱。

有市民認為「燒錢」比防疫套裝實際

市民藍小姐一家十多口拜山，由於大家不同地點出發，故不怕違反限聚令，今年清明花約一千元購買祭品，與往年相若，一年一次「無咩所謂」。對於防疫套裝，她認為無需要購買，「燒錢比佢仲實際」。9歲的藍小朋友亦指，今年較以往多人，對於步行上山感到疲倦。

市民李先生偕妹妹前來拜祭，因等不到車加上封路，故由地鐵站步行上山，大約花了三十分鐘，「又熱又焗，要飲多啲水」，認為人流較上年多三分二，「條路上嚟好似蟻行咁」，今年祭品支出與以往相若，「一年一次，上一代嚟都應該。」

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