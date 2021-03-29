4男女涉網紅蘇淼淼被劫千萬財物案　疑曾租單位作監視　案5月再訊

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-03-29 13:04

網絡紅人蘇淼淼去年11月在其住所，遭3持刀漢入屋行劫，當時其6個月大的兒子和外傭亦在家，並被劫去一批價值逾千萬元財物。涉案3男1女被控搶劫及接贓等罪，今（29日）於西九龍裁判法院再提訊。控方透露，被告曾租用蘇所住屋苑的另一單位，以望遠鏡監察蘇的動向。全部被告暫毋須答辯，案件押後至5月10日再訊，待進一步調查和索取法律意見，其中三名男被告須繼續還柙。

3男被控搶劫

首三名被告：陳少達（39歲，地盤工人）、梁旭賢（39歲，無業）和黎景安（39歲，地產代理），被控兩項搶劫罪，指他們於2020年11月24日在「一號．西九龍」一個單位，搶劫蘇美欣的名牌手錶、手袋和首飾等約1,180萬元財物，以及搶劫外傭Baisto Benigna Neseo的一部手提電話和現金，涉款約1萬元。

女被告涉曾處理贓物

第四被告李洋（31歲，家庭主婦），即首被告的妻子，被控一項處理贓物罪，指她於2020年12月17日在慈雲山慈康邨一個單位管有蘇美欣的三個手袋。

涉以望遠鏡觀望蘇動向

控方庭上透露，被告涉租用事主所居屋苑的一個單位以望遠鏡觀望她，並租了一個貨倉存放手袋贓物。主任裁判官徐綺薇將案件押後至5月10日再訊，以待進一步調查和索取法律意見，首三名被告須繼續還柙，第四被告准以原有條件擔保外出。

原名蘇美欣的25歲網絡紅人蘇淼淼，去年11月於荔枝角「一號．西九龍」居所。蘇當時有被綁起。

案件編號：WKCC4436/2020