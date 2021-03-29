變種病毒險突破防線　N501Y患者曾與4確診者同一病格　醫管局致歉

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-03-29 17:45

醫院管理局昨日（28日）通報，一名帶變種病毒的輸入個案患者，在北大嶼山醫院香港感染控制中心（又稱臨時醫院）隔離治療時，被錯誤安排與另外四名病人共處同一病格約20分鐘。 醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲在今日的記者會上表示，輸入個案入院後有20分鐘曾與其他病人同處一病格，不過她CT值較高傳染性低且有抗體。醫管局指事情屬於程序出錯，想向病人道歉。

▼北大嶼山醫院香港感染控制中心▼

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庾慧玲指，在北大嶼山醫院的45歲女病人是輸入個案，入院後曾有約20分鐘與其他病人同處一病格接受治療。不過病人CT值高（高過30，即傳染性低），且有抗體。院方小心起見，已為同病格四名病人做基因排序，其中3人驗出無變種病毒株，另一人因病毒量太低驗不到未能做基因排序。四人情況穩定，會安排出院。

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她續指，個案屬於輸入個案，按既定程序要接受獨立隔離，以待覆檢及基因排序結果。醫生得知要安排獨立病室，但中間有程序出現問題，故有短暫時間安排她與另外四名病人共處一病格。醫院知悉情況後，已立即轉獨立病房，而期間病人無離開病床或四人接觸，床與床之間有布簾分隔。醫管局表示，重視事件，並向病人道歉，會檢視程序，看哪裡可改善。