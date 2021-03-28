北大嶼山臨時醫院變種病毒輸入個案誤留病格　與4患者共處20分鐘

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-03-28 21:33

醫院管理局今日（28日）通報，一名帶變種病毒的輸入個案患者，在北大嶼山醫院香港感染控制中心（又稱臨時醫院）隔離治療時，被錯誤安排與另外四名病人共處同一病格約20分鐘。 醫管局稱，期間該名患者未曾離開病床，亦沒有接觸另外四名病人，相信其他病人受感染的風險很低，中心已安排四名病人接受單獨隔離治療。

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醫管局表示，3月26日一名45歲的初步確診女病人，獲安排送到北大嶼山醫院香港感染控制中心，由於屬輸入個案，等候覆檢及基因排序測試結果期間，需接受獨立隔離。

基因排序未有結果 誤留多人病格

局方指，該病人其後被確認為確診個案，被安排到有其他確診者的病格接受隔離治療。不過，約20分鐘後，醫護人員發現該病人的基因排序測試尚未有結果，才將該病人轉到另一病格繼續接受獨立隔離。而院方翌日（3月27日）早上，獲悉病人的基因排序測試結果對變種病毒株N501Y呈陽性反應。

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患者無接觸另外4名病人

醫管局稱，該病人與另外四名病人入住同一病格約20分鐘，期間未曾離開病床，亦沒有接觸另外四名病人，而病床之間亦有布簾分隔，相信其他病人受感染的風險很低，五名病人目前情況均屬穩定。

院方表示，非常關注事件，已向有關病人解釋並致歉，並已安排四名病人接受單獨隔離治療，及安排基因排序測試。院方指，已透過早期事故通報機制，向醫管局總辦事處通報有關事件，並會檢討現時確診病人的入院流程及隔離安排，避免類似事件再次發生。

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