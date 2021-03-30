女警開槍｜裝修工向警揮刀裁企圖傷人罪成　官指若非在港或被槍殺

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-03-30 13:04

裝修工涉在深水埗港鐵站遭兩名警員截查時，向對方揮舞𠝹刀，遭其中一名女警開槍制服。法官今日（30日）裁決指，當時女警已作警告，但被告沒放下𠝹刀，反而有所動作，女警開槍可以理解，又認為幸好本案發生在香港，不是發生在其他地方，不然被告會遭當場槍殺。雖然被告未成功𠝹傷警員，但並非抗辯理由，裁定他兩項企圖傷人罪成。案件押後至4月23日判刑，以便索取被告的心理報告。

被告周景登（57歲，裝修工），被控兩項企圖蓄意嚴重傷人罪，指他於2018年11月7日在深水埗港鐵站大堂內，意圖使警員王嘉雄及女警袁嘉穎身體嚴重受傷。

不信警會因被告有刀跌而擎槍

法官陳廣池分析證供時認為，被告的銀包應在其後褲袋，所以他從背包拿銀包的說法不攻自破，亦不相信警員會只因被告跌出𠝹刀而擎槍及開槍。陳官又指，幸好本案發生在香港，不是發生在其他地方，不然被告會遭當場槍殺。

法官陳廣池不相信警員會只因被告跌出𠝹刀而擎槍及開槍，又稱幸好本案發生在香港，若在其他地方，被告或會當場被槍殺。(資料圖片)

女警已作警告但被告未放下刀

陳官認為，被告當時作出威脅動作，警員應當要自衛，當然他可選擇用胡椒噴霧、警棍，亦可選擇開槍，但本案並非裁定警員是否用上適合的方法保護自己，按當時情況而言，女警已作警告，但被告沒放下𠝹刀，反而有所動作，女警開槍可以理解。而涉案刀片鋒利，可對他人造成嚴重傷害，即使未能成功𠝹傷警員，也並非抗辯理由，裁定被告兩罪罪成。

事發經過，及被告的辯解。(詳看下圖)

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被告自辯曾指女警無端端開槍

案情指，被告遭截查時不合作，更拿出𠝹刀對男警員有所動作，男警繼而擎槍，被告拿𠝹刀轉向女警，但女警向他開槍。需坐輪椅出庭的被告在自辯時稱，他當時與警方合作，從背包拿身份證時，𠝹刀從背包跌出，然後女警便「無端端開槍」。

案件編號：DCCC 348/2020