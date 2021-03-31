吸煙近20年　他究竟靠什麼一個月就戒煙成功？

撰文： 謝德勤 最後更新日期： 2021-03-31 19:01

傳統煙仔存在已久，每年香港有幾千人因吸煙或吸入二手煙而死，對其危害的認識幾乎無人不知。當舊有煙草無法吸引新世代，導致銷售量日益萎縮，煙草商不斷積極研發新產品，例如電子煙及加熱煙等，更利用以前傳統煙仔以「低焦油」、「特醇」的相同誤導手法為新產品作宣傳，聲稱加熱煙「較健康」和「幫助戒煙」，試圖扭轉對吸煙危害健康的固有觀念。近20年煙齡的喻文瀚（Roy），由吸食傳統煙仔轉為吸加熱煙，以為可以幫助戒煙，結果適得其反。希望擁有健康身體，好好規劃未來家庭生活，亦得到太太支持，最終成功戒煙。 攝影：黃寶瑩

15歲開始吸煙 忽視心悸敲響警號

「15歲的時候做兼職，看見有朋友吸煙，自己希望有共同話題，就開始吸食第一支煙。」由開始的時候一日幾支煙，到後期一日一包，「感覺吸煙後比較提神。」Roy當時清楚知道提神只是藉口，其實是被尼古丁所支配，但不知不覺間已演變成習慣。年輕時候對健康不太在意，25歲即吸煙十年以後，才開始感覺到身體愈來愈差。「特別爬樓梯時很吃力，發覺很容易氣喘。」近年半夜醒來更出現心悸，感覺到自己心跳加速。即使遇上這種情況，當時仍未考慮減低吸煙量。

太太的支持，正是Roy戒除多年煙癮的推動力之一。

太太誤信流言 生日禮物送加熱煙

太太認為長期吸煙不僅令吸食者傷身，亦令愛錫的人感到傷心。「我向來很討厭煙味，勸了他戒煙十年，但都不成功。」後來聽到朋友說加熱煙比較健康，於是太太在老公生日時送加熱煙為禮物，希望作為戒煙的切入點，可以減少吸煙量。Roy以過來人身份明言用加熱煙戒煙的方法行不通。「始終本質都是煙，吸加熱煙只會令你不停吸食，反而更令你沒有意慾開始戒煙。」回想起未有疫情前的旅行經歷，「我沒有在藥妝店買面膜，卻呆等老公瘋狂掃煙彈。」太太無奈說道，並概嘆浪費金錢。再者，近期兩人有生育小朋友的想法，醫生亦力勸Roy要戒煙，同時Roy擔憂加熱煙內的煙草有害成份會為將來下一代健康帶來不良的影響。碰巧遇上肺炎疫情及坊間戒煙比賽，終於將戒煙念頭付諸「行動」。

戒煙辛苦但沒有放棄

「其實吸煙是一種心癮，例如早上起床後、走路去坐車時、進餐後，習慣成自然就會吸煙，但未必是身體需要我去做這件事。」雖然我一次就成功戒煙，但亦曾經歷過一段難受時間，俗稱退癮徵狀。「便秘了差不多一個星期，以前每次去廁所都會吸煙，成了習慣，沒有吸煙好像不懂得去廁所。」戒煙期間出現胃痛、頭痛、失眠接近兩個星期，不過後來通通轉好。即使有各種不適，Roy在那段時間也沒有想過重新吸煙。太太說他的性格是投入了一件事，就要盡全力去做，戒煙也一樣，「他決定戒煙的時候沒有立刻告訴我，知道以後也是半信半疑，不過當然支持他。」當Roy決定戒煙後，再沒有接觸過任何煙草產品，現在聞到煙味就覺得很臭，他不理解以前的自己如何忍受到這種味道那麼多年。

Roy戒煙後行山，發覺呼吸比以前暢順得多。

戒煙為自己更為家人

戒煙不僅為自己，亦為身邊人和下一代。Roy說戒煙後身體真的有明顯改善，以前經常痰多，咳嗽、打噴嚏，現在已經少了很多。戒煙後，就算行山爬樓梯，呼吸也比以前順得多。「吸煙同時影響兩個人的關係，以前在廁所吸煙後將煙蒂丟進馬桶，太太就很不滿，大家不期然會為煙蒂及煙味等爭論不休。」

過來人真誠勸喻

在戒煙比賽期間，主辦單位讓Roy深入了解吸食加熱煙對健康的潛在風險。加熱煙產品面世至今，只約短短幾年間的事，究竟有幾多有毒化學成份還需要多年才能透過研究及科學實證，但與傳統煙仔一樣含尼古丁會令人上癮是不爭的事實。正如學者所言，一個人在一百樓層與八十樓層跳下的後果分別不大，兩者都是足以致命。他們兩夫婦希望大家都不要再接觸任何吸煙產品，尤其是加熱煙。接近20年的吸煙習慣，一樣可以戒除，Roy可以，你當然亦可以。