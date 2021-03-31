「快必」譚得志涉煽動案　指涉國安範疇不應在區院審　官押後裁決

撰文： 呂樂謙 最後更新日期： 2021-03-31 20:23

「快必」譚得志早前被控發表煽動文字等14項控罪，案件將於5月在區域法院開審，辯方卻質疑案件不應在區域法院審理，今（31日）申請中止聆訊。代表譚的資深大律師戴啟思，直指控方用以控告譚的條文，應在原訟法庭審理，控方卻堅持本案可留在區院審訊。法官陳廣池把案押後至4月9日就這申請作裁決。

譚需繼續還柙。譚被押送回監房時，支持者向他大叫支持語句，又問他獄中膳食如何。譚則回應說獄中的粟米肉粒飯加條腸好難食，引起支持者中一片笑聲。

譚涉3案共14罪

譚得志共涉三案，第一案指他於去年5月24日在銅鑼灣派發防疫物資，被指舉行或召集未經批准公眾集會、公眾地方內擾亂秩序、拒絕遵從或故意忽略遵從獲授權人員作出的命令和發表煽動文字等 4 罪。

第二案則指譚在去年3 月至 7 月的多次街站展示「五大訴求 缺一不可」、黑警死全家」、等文字及口號，被控 5 項發表煽動文字罪、1項在公眾地方內擾亂秩序行為罪及1 項串謀發表煽動文字罪共 7 罪。

第三案指譚於去年1 月 17 日在大埔海濱公園露天劇場呼籲在場人士參加未經批准集結，控煽惑他人參與未經批准的集結罪及發表煽動文字罪；及在 1 月 19 日在銅鑼灣崇光百貨外帶領人群向警員發表辱罵言論，擾亂秩序，控在公眾地方內擾亂秩序行為，共 3 罪。

譚得志去年數次在擺街站時被捕。(詳看下圖)

提3項挑戰包括區院無司法管轄權

譚的律師今提出三項挑戰，包括區域法院沒有司法管轄權審理本案、控方濫用監控程序以，及要求控方提供進一步的控罪詳情。法官陳廣池審訊時，表示應先處理有關司法管轄權的問題，如果他無權處理本案，其餘兩項挑戰亦不用處理。

控方堅稱不涉可公訴罪行

代表譚得志的資深大律師戴啟思陳詞稱，根據《裁判官條例》第88條，以及附表2第3部，譚被控的發表煽動文字罪，只能由高等法院原訟庭審理，故區域法院無權處理有關申請。代表控方的助理刑事檢控專員周天行則反駁稱，該條例僅適用於可公訴罪行，但控告譚的發表煽動文字罪，並沒有「可公訴罪行」字眼，只屬於簡易程序罪行，認為辯方說法不成立。

辯方指煽動涉國安範疇

惟戴啟思表示，根據終審法院就黎智英案的裁決，煽動罪屬於國安範疇罪行，而根據《國安法》第41條，凡涉及國家安全的罪行，都必然循公訴程序進行。因此，譚現被控的「煽動他人作出文字罪」必然涉及國家安全，屬於可公訴罪行，《裁判官條例》第88條也因此適用，堅持應交由原訟庭審訊；周天行即表示，《國安法》沒有改動香港刑事程序中，有關簡易罪行和可公訴罪行的分別，在處理本案的爭議中不應理會《國安法》的條文。

質疑控方濫用檢控程序

雙方亦略有就濫用司法程序一詞有爭議，戴啟思指，譚被控3案共14條控罪，其中一案中沒有任何可公訴罪行，原本應留在裁判法院審理，惟律政司為將案件一拼移交區院，強加一項「串謀發表煽動文字罪」在譚頭上，令此案也被移至區院審理，屬於濫用檢控程序。周天行則表示，律政司選擇控罪時只按事實做判斷，當中不包含玩弄法律程序(play tricks)的成份。

提國安法遭陳官打斷

戴啟思又提到，《國安法》並非在香港草擬一事；陳官即打斷其陳詞，要求戴聚焦法律層面；戴即指，他只是做作出事實陳述，陳官再打斷稱，認為此言屬政治陳述，又指尊重戴是行業翹楚、資深大律師、前大律師公會主席，希望他遵守規則。

案件編號：DCCC927、928、930/2020