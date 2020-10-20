譚得志申請終止聆訊   陳志全批「文字獄」違基本法

人民力量譚得志多次在示威活動現場演講，被警方控以5項發表煽動文字罪及一項在公眾地方內擾亂秩序行為罪，被拒保釋至今已收柙於荔枝角收押所43日，案件仍未展開正式聆訊。 人民力量陳志全表示，經律師團隊研究後，決定針對煽動文字罪提出終止聆訊，認為是令譚得志最快重獲自由的方法。陳強調，煽動文字罪並無暴力元素，有如「文字獄」，認為控罪違反基本法及人權法所保障的言論自由，案件判決將對本港日後的抗爭文化及言論自由有很大影響。

陳志全指，煽動文字罪是殖民地時期的罪行，違反人權法及基本法，本身不應作為控罪用於檢控任何人。他估計終止聆訊會在11月開始處理，如申請成功，譚得志應可盡快回復自由。

陳志全解釋，譚仍未開始審訊，就因多條控罪而不准保釋，質疑如繼續下去，不知會收押多久，而此罪即使罪成，初犯者亦只該監禁數月，「快將未審判亦已收押了那麼久」。

陳志全表示，現時最想案件盡快獲處理，是否能贏仍是未知之數，最重要先還譚得志自由。他又指，如果使用司法覆核挑戰控罪違憲，法庭亦有機會指已有案件牽涉，而且使用不同方式挑戰，爭拗的論點亦接近，而刑事法律在刑事法庭處理應該最快，認為如今次成功終止控罪，律政司日後亦不應再作控告。

陳志全又批評警方經常用可考慮到的最重控罪提告，抱持即使無法入罪亦起阻嚇作用的心態。

陳志全今早8時許在荔枝角收押所探望譚得志，形容譚精神、健康都好，更提醒市民天氣轉涼，要保重身體。

