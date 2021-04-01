放寬入場率至75%　一家大小迫滿迪士尼：冇咗遊客已鬆動好多

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-04-01 14:01

復活節5天長假期在即，不少市民已計劃好放假節目，隨著疫情放緩，港府今(1日)起放寬部分處所包括主題公園的入場率，場內可容納最多75%。 有市民指憂慮要大排長龍，遂提早在開門前到場，免與人潮「正面交鋒」，亦會與其他遊人保持距離。不過亦有市民認為人潮比預期中少。 現場不乏一家大小到場享天倫樂，有本身是年票會員的家長表示，由於兒子是迪士尼粉絲，以往一個月會入場數次，惟疫情下則可免則免，近日疫情放緩，始有信心到訪；亦有家長表示，子女疫情下常留在家中，遂趁連假帶他們「放電」。

主題公園的入場人數上限，今(4月1日)起由50%提升至75%，現場所見，排隊人潮未如昨日般迫爆。(陳淑霞攝)

蘇先生一家今日專程到場遊玩，他們以往會一個月到訪迪士尼數次，惟疫情下則可免則免，近日疫情放緩，遂較有信心入場。(陳淑霞攝)

明天是復活節長假期首天，不過根據網上社交平台照片可見，迪士尼昨日已大打蛇餅，人龍更由樂園進場門口，延伸至迪士尼港鐵站附近。記者今早10時所見，不少市民陸續到場，樂園亦提早開放予訪客進內。排隊人潮亦見有序，未見大排長龍情況。



蘇先生一家今日專程到場遊玩，蘇太表示，他們一家是銀卡會員，6歲的兒子喜歡迪士尼，「本身一個月都會嚟幾次」，惟疫情下則可免則免，「都出少咗好多街」。她指，近日疫情放緩，遂較有信心入場，他們會勤加清潔雙手，兒子亦會自動自覺避免「周圍掂」，「佢呢方面好識做。」

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劉生一家相約友人結伴到場，其4歲兒子及兩歲女兒與友人在迪士尼大門前開心留影。(陳淑霞攝)

劉生一家則相約友人結伴到場。他指，4歲的兒子及兩歲的女兒，在疫情持續下，大部分時間只能留家，「都鬱到好悶」，近日疫情受控，「所以趁長假期帶佢哋出嚟放電。」

今日起，主題樂園入場率可放寬，由50%增至75%，劉生指現場所見排隊人龍不算多，「但要入到去先知。」他又表示，對比疫情前已不算迫爆，「冇咗遊客已經鬆動好多。」他說已打算購買年票，不擔心疫情持續下無法入場，「樂園會有順延。」



李太一家大小亦趁放假進場家庭樂。她指，家住牛頭角，昨在社交平台得悉迪士尼迫爆，遂提早在開門前到場，以避開排隊人龍，「原本打算慢慢入嚟。」不過，她指現場所見，未有想像般多人，樂園亦有提早開放予訪客進內。她表示，會與其他遊人保持距離，保障自己。