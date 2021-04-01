新冠肺炎｜防疫措施放寬　海洋公園准七成半人入場　人潮湧打蛇餅

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-04-01 12:38

疫情放緩，政府今日（1日）放寬部分處所的入場率，由50%擴至75%。海洋公園預約名額亦火速爆滿，早上10時人潮湧現，樂園外大打蛇餅。 有中學生略為不滿放寬入場人數安排，笑言因為人多，輪候遊樂設施都要大排長龍。有市民則不擔心因人數增多，而增加感染風險，自己會做好防疫措施，使用園內設施前都會消毒扶手。

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憂政府再收緊防疫措施 趁長假前趕入園

海洋公園入場率今日提升至75%，早上10時大批市民在園外打蛇餅等候入場。「百歲熊瑞」安安準時會見市民，牠神氣十足仰臥地品嚐早餐。吳先生今日特意請假，提早展開復活節長假期周末，首項活動便是一家四口入園玩樂。他表示，要趁政府尚未大幅收緊社交距離措施前，跟兩名女兒入園，而今日並非公眾假期，感覺人流已較少，就算政府放寬入場人數，人潮都屬預期之內。

做足防疫措施的吳先生，不擔心人群聚集增加感染風險。（羅君豪攝）

吳先生稱，會小心個人防疫，包括常戴口罩、勤洗手、避開人群。一家人坐過山車等機動遊戲前，會以消毒紙巾清潔扶手及座位。吳先生相信，即使有新冠肺炎確診者同日到訪樂園，因範圍甚廣，相信政府都不會要求全部人士強制檢測。

海洋公園放寬入場率，兩名中學生對園內感染控制有信心，反而較關注大排長龍會減少玩樂時間。方同學（左）、樊同學（右）。（羅君豪攝）

中學生已放假 對園內感染控制有信心

中學生方同學及樊同學亦跟友人入園，近一年他們已到訪樂園幾次，對園內感染控制有信心，不過今日放寬入場人數後，人潮明顯增加，「上次少啲人唔洗排隊，（歡迎政府放寬入場率？）一般般，少啲人可以玩多啲。」

另一名中學生Charlotte亦趁今日放假到海洋公園，她認為，本港確診數字已到低谷，即使場內人山人海，都不擔心受感染。她預計在園內留半日，消費100元。