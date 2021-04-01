復必泰｜30萬劑明抵港　不足應付受影響市民　Baxter負責供港疫苗

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-04-01 17:43

復必泰疫苗藥瓶封蓋出現瑕疵，包括樽蓋鬆脫、有裂痕等，雖然中期調查結果指出疫苗無安全問題，但兩批在香港的疫苗仍需封存，政府今天（4月1日）公布，下周一（5日）恢復接種計劃後，只能使用第三批的30萬劑疫苗，亦即只可為15萬人接種。不過，因應接種計劃被叫停，受影響的人數達到18萬，換言之，這批疫苗不能照顧到所有受影響人士。 另外，政府今天表示，日後供港的疫苗，都會由BioNTech委聘的另一間藥廠Baxter生產。

4月1日，政府宣布4月5日起恢復接種復必泰疫苗。（李澤彤攝）

公務員事務局局長聶德權在記者會表示，疫苗接種計劃由3月24日起暫停，4月5日才復打，即共暫停12天，事件會令18.3萬人受影響，當中包括3萬名預約接種第二針的市民。

而衞生署署長陳漢儀就稱，藥廠仍需時去完成最終的調查報告，因此目前會繼續封存涉事的兩個批次疫苗，不會使用。而4月5日復打的疫苗是最新一批供港的批次，有30萬劑，料明天抵港。換言之，本港在復打後，只有30萬劑復必泰疫苗供使用，以每人打兩針計算，只夠15萬人打，亦即這批疫苗不能照顧到所有受影響人士。

陳漢儀指，這30萬劑疫苗及日後供港的復必泰疫苗，都會改由另一間藥廠Baxter的廠房生產及包裝。（李澤彤攝）

被問到為什麼藥廠只能供應到30萬劑疫苗和下一批何時抵港，聶德權僅稱，藥廠會按香港的情況去提供疫苗，有需要時會再有疫苗供港，有消息時會再交代。

另外，陳漢儀指，這30萬劑疫苗及日後供港的復必泰疫苗，都會改由另一間藥廠Baxter的廠房生產及包裝，該廠房位於德國，她稱Baxter已為超過15000個藥瓶做氣壓測試，無發現有問題。

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