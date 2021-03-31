科興疫苗｜3人昨接種後不適送院　53歲婦胸口痛需留院觀察

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-03-31 23:22

政府表示，截至今晚（31日）8時的過去24小時，約5,100名市民接種第一劑科興疫苗，約9,600名市民接種第二劑科興疫苗。 昨日（30日）共有三宗接種科興疫苗後送院個案，一名53歲女子打針後出現胸口痛，需留院觀察；一名38歲女子打針後感到暈眩、痕癢、有出疹及敏感情況，診症後自行出院；另一名41歲女子感到喉嚨不適，已經出院。

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一人出疹及敏感拒留院

昨日（30日）共有三宗送院個案。一名53歲女子於油麻地賽馬會普通科門診診所接種第一劑科興疫苗後，出現胸口痛，被送往伊利沙伯醫院，情況穩定。經治療後留院觀察。一名41歲女子於九龍灣體育館接種第一劑科興疫苗後，感到喉嚨不適，被送往基督教聯合醫院，情況穩定，經治療後已經出院。

一名38歲女子於林士德體育館接種第一劑科興疫苗後，感到暈眩、痕癢、有出疹及敏感情況，被送往瑪嘉烈醫院，情況穩定。經診症後，她不遵從醫生勸告自行出院。

接種首劑後不適入院個案 會被取消第二劑疫苗預約

政府表示，接種第一劑疫苗後有嚴重不良反應並需要入院治療的市民，為謹慎起見及為其健康着想，會先取消他們第二劑疫苗預約。上述人士須在諮詢主診醫生或家庭醫生後，再經網上預約系統登記接種第二劑疫苗。

另外，作為背景數據，昨共有51宗中風或心肌梗塞個案，需入住公立醫院深切治療部、急性中風加護病房和心臟加護病房。

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已接種至少一劑疫苗人數增至46萬

政府已為市民接種共約505,000劑新冠疫苗。當中約461,000名市民已接種第一劑疫苗，包括約309,700名接種科興疫苗，約151,300名接種復必泰疫苗。約44,000名市民已接種第二劑科興疫苗。

截至今晚8時，過去24小時，約5,100名市民接種第一劑科興疫苗，當中約3,300人在八間社區疫苗接種中心接種，約1,800人是在參與計劃的私家醫生和診所接種；約9,600名市民接種第二劑科興疫苗，當中約3,900人在社區疫苗接種中心接種，約5,700人在私家醫生和診所接種。八間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為94%，約2,900名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗。

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