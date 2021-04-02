麥當勞加價1.4%！　巨無霸加5毫　早餐、超值套餐加1蚊

撰文： 梁煥敏 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-04-02 00:25

疫情影響香港逾年，各行各業飽受衝擊，繼巴士公司宣布加價後，麥當勞亦宣布即日（4月2日）起「疫市」加價，加幅平均為1.4%！ 受歡迎的食品，巨無霸、蘑菇安格斯漢堡等單點食品，將會加價5毫，大部份早餐、超值套餐，則一律加價1元。麥當勞發言人指，部份食品會凍結加幅，包括「超值選」魚柳包、豬柳蛋漢堡及芝蛋脆雞堡，將會維持分別售11元、12元及13元。發言人又指，食品加價是受到環球貨運及食材加價影響，「廣受歡迎嘅魚柳包，已經維持左五年『凍價』，希望可以令公眾接受。」

麥當勞發言人表示，今次加幅平均為1.4%，部份食品及套餐，會維持原價，例如麥當勞超值選，當中包括魚柳包、豬柳蛋漢堡及芝蛋脆雞堡，繼續分別以11、12、13元發售。部份早餐、超值套餐，例如脆辣雞腿包餐、六件麥樂雞餐及「醒神超值選早餐」等，亦會維持原價。

▼加價0.5元漢堡、小食及、甜品一覽▼

+ 12 + 12 + 12

▼加價1元超值套餐▼

+ 4 + 4 + 4

▼加價1元早晨套餐▼

單點食品加5毫 套餐加1元

至於其他食品，加幅分別是5毫和一元，單點食品主要加價5毫，包括巨無霸、蘑菇安格斯漢堡等，大部份超值套餐及早餐則會加價一元。發言人指，魚柳飽、6 件麥樂雞超值套餐，分別連續第5年及第3年維持原價，豬柳蛋漢堡亦連續第2年未加價，「希望可以令大眾接受。」麥當勞對上一次加價，要數到去年1月2日，當時加幅為2%。

麥當勞發言人表示，今年受制於「外圍因素」，是次加價主要是船運方面價格上升，以及食材通脹所影響，「因為船運受環球疫情影響，一年多以來加幅達200%，早前薯餅貨運同樣受到船運影響延遲，今次加價都係迫不得已。」

發言人又指，外地多個港口關閉，貨船縮減國際航線，令貨運價格於過去一年大幅上調對營運成本構成重大影響，預期貨運價格高企仍會持續一段時間。發言人又說，在疫情衝擊下，一年多以來市民減少出外用餐及聚餐，預期食肆未來的 經營環境仍然充滿挑戰。

▼4月1日起防疫措施安排及商討旅遊氣泡▼