公共交通加價潮｜港鐵縮優惠今改95折　九巴周日加價凍月票減影響

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-04-01 17:30

新冠肺炎疫情下經濟持續轉差，未見起色。惟本月起，多項公共交通服務出現加價潮，4間專營巴士營辦商獲准在疫市大幅加價，周日（4日）起整體平均加幅8.5%至12%不等。至於港鐵按票價機制，6月底雖會「破天荒」首度減價，但由於今日起（1日）削減優惠，票價優惠由8折「縮水」至95折，市民負擔百上加斤。 九巴今日表示，明白居住偏遠地區市民車費壓力大，希望減低加價影響，故凍結月票價格。九巴母公司載通早前公布業績時，自揭去年獲政府補貼後，九巴獲政府「貼凸」反賺兩億元，遭質疑加價理據不足。九巴解釋，今年首兩個月客量仍比正常情況低至少15%，形容情況低迷，未來會節省開支，增加「非票務收入」，減輕加價壓力。

九巴車務策劃部主管梁領彥。（歐嘉樂攝）

九巴等4間專營巴士營辦商早前獲行政會議批准大幅加價，其中九巴約350條獨營路線，4月4日凌晨2時30分起，平均加價5.8%；聯營過海路線則分階段加12%，4月4日凌晨先加8.5%。九巴指，九成乘客每程多付1毫至9毫。

九巴傳訊及公共事務部主管林子豪表示，對上一次加價已相隔7年，期間油價等開支不斷上升；而今次加價是於2年半前提出，要應付員工薪酬、福利加幅，以及行車安全等方面設備的提升。他又指，明白居住偏遠市區市民的交通費負擔重，如上水及元朗等地區，因此九巴會凍結月票價格，亦不打算加價，希望可以平衡及減低影響。

被問到九巴會否再提加價申請，林強調今年首2個月客量「未返得上去正常情況」，營運仍十分困難，除節省開支，亦會增加「非票務收入」減輕加價壓力。至於會否裁員，林表示，九巴每年會檢視人力資源情況，強調前線員工不會裁員，特別是車長；並希望維持人手，未來亦會增加前線招聘 。

去年賺2億元仍加價 九巴︰款項會預留作九巴發展及投資

九巴母企去年錄逾2億元盈餘，被問到會否為市民提供優惠，林子豪解釋，九巴去年實際錄超過6億元虧蝕，由於進行資源調配，以及在政府支援下才有盈餘，該筆款項會預留作九巴發展及投資。他又稱，目前九巴推出雙向轉乘優惠，亦將於本月擴展屯門、元朗及天水圍區內雙向分段收費優惠，由17條線擴至30條線，「同政府商討緊複製經驗，希望可以喺短時間有好消息公布」。

港鐵預計屯馬線全線可於今年第三季通車，被問到路線整合安排，九巴車務策劃部主管梁領彥指，九巴已和運輸署溝通，路線改動由署方主導，現時未肯定路線加或減，期望可以在屯馬線通車後3至6個月，實施路線重整。

九巴傳訊及公共事務部主管林子豪。（鄭子峰攝）

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港鐵優惠今起縮水 票價8折變95折「變相加價」

港鐵「程程20%車費扣減」的優惠期昨日（3月31日）完結，今日起，每程優惠大幅削減至95折，變相加價。即使港鐵今年6月27日起，需要按票價調整機制減價1.7%，惟車費亦因優惠大縮水，票價「明減實加」。

雖然港鐵名義上將減價兼推優惠，企與之前的8折優惠仍有一段距離。例如，荃灣來往金鐘的八達通車票原價為15.2元，在八折優惠下，為12.2元，但九五折下，則為14.4元，相差18%；來往東涌及鰂魚涌的八通達原價為27元，八折下只需21.6元，但九五折則為25.7元，相差約19%，每程貴4.1元。

▼4月1日起防疫措施安排及商討旅遊氣泡▼