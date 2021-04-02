部份抵港人士檢疫期放寬至14天　醫生憂現缺口重演第三波疫情

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-04-02 12:00

政府由去年12月起，要求海外抵港人士接受21日強制檢疫，並於第19日接受深喉唾液檢測。政府今（4月1日）公布，將安排從澳洲、紐西蘭或新加坡抵港人士縮短檢疫期至14天，其後7天進行自我監測；政府亦正考慮讓已接種疫苗人士縮短21天檢疫規定。 由去年12月至今，本港累計15宗輸入個案於抵港第19日採樣才驗出陽性。呼吸系統專科醫生梁子超批評，政府放寬措施「操之過急」，未有汲取去年短暫清零後，全港爆發第三波疫情的沉重教訓。他稱，逾百個國家已出現變種病毒，即使民眾接種疫苗也無法絕對預防，「變種病毒流入社區嘅後果係災難性。」他又指，自我監測的安排無效，因八成輸入個案患者無出現病徵，無可監測。

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完成14天檢疫期後只需自我監測

政府公布，於4月9日或之後抵港，並於抵港當天或之前21天只曾於澳洲、紐西蘭或新加坡逗留的人士，強制檢疫期將縮減至14天，他們須在其後7天進行自我監測，及在抵港第19天接受強制檢測。有關人士仍須在指定檢疫酒店進行強制檢疫。

此外，政府亦正考慮調整就曾在其他非高風險地區逗留的抵港人士的強制檢疫要求。如有關人士已完成接種疫苗，可縮短21天的強制檢疫規定，但仍須進行一定時段的自我監測及額外的強制檢測。

呼吸系統專科醫生梁子超。（資料圖片）

4個月錄15宗輸入個案第19日採樣始驗出陽性

衛生署表示，由去年12月至今，本港累計15宗輸入個案於抵港第19日採樣才驗出陽性。呼吸系統專科醫生梁子超表示，縮短低風險地區抵港人士的檢疫期是「勉強可以接受」，相信澳洲、紐西蘭及新加坡的外防病毒措施不錯、境內疫情不嚴峻，而當地檢驗變種病毒的基因排序工作亦可靠。

然而，梁稱，逾百個國家已出現變種病毒，即使民眾接種疫苗也無法絕對預防，當中不少國家的基因排序工作未必夠快速和準確。他擔心放寬中風險地區檢疫安排的風險高，「變種病毒流入社區嘅後果係災難性。」他批評政府放寬措施操之過急，未有汲取去年中本地個案短暫清零後，全港爆發第三波疫情的沉重教訓。

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八成輸入個案無病徵

對於政府要求抵港人士檢疫後自我監測，梁子超直言：「係無用、自相矛盾。」他解釋，有八成輸入個案患者無出現病徵，即無可監測；倘他們在抵港後第15天至第20天之間到處遊走，對社區構成的風險極高。他舉例稱，早前一名73歲尼泊爾女患者（#5110）的潛伏期極長，抵港後20多日才確診，完成檢疫後於社區形成傳播鏈，被外界視為第四波疫情的源頭之一。

梁子超建議政府選擇放寬檢疫地區時，應考慮當地疫情是否控制得理想，並要確保當地篩查變種病毒的工作足夠。另外，他指機場及飛機亦存在交叉感染風險，當局應分流來自低風險及中風險地區的人士，以免混集致傳染。