菲律賓爆4變種病毒　一個月62人抵港後確診　專家促收緊入境安排

撰文： 鄭翠碧 李恩慈 麥凱茵 最後更新日期： 2021-04-02 23:18

新冠疫情未止，近日香港新增不少輸入個案，當中不少患者帶有變種病毒。過去一個月有62宗輸入個案來自菲律賓，是輸入最多患者到港的地區，衞生防護中心今天（2日）亦直言，現時較多變種病毒個案來自菲律賓。 翻查資料發現，菲律賓當地現時有4款變種病毒，其中一款名為「P3」，其既有N501Y突變，亦有E484K突變，但目前未定確定其特性。 有專家認為，印尼及菲律賓等地的疫情持續惡化，不但確診個案多，更有不少人感染變種病毒，促港府考慮收緊由當地來港的入境限制，並盡量減少外傭在兩地出入境，直至當地疫情放緩，或者有一定人數已接種疫苗。

菲律賓當地疫情仍然嚴重，出現4種變種病毒。 (AP Photo/Aaron Favila)

菲現傳播力強變種病毒「P3」 含另兩病毒特性

根據半島電視台的報道，菲律賓有3款變種病毒，分別是英國變種、南非變種及巴西變種。而根據英國《獨立報》的報道，菲律賓在3月中更出現一款名為「P3」的變種病毒，這款病毒既有N501Y突變，亦有 E484K 突變，當時菲律賓已有98宗P3的病例。

中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，相信P3與英國、南非及巴西的變種病毒都不同，因此才會另外再命名，但由於資料不足，未能確定其實際分別，以及特性是怎樣，「可能仲有啲基因突變未搞得清。」不過，由於P3都有N501Y和 E484K 突變，料其傳播力會較一般新冠病毒更強，康復者亦更易受到感染，「如果佢本身唔係感染變種病毒，佢體內抗體保護唔到，佢再感染嘅風險會提升。」

過去一個月有62宗輸入個案來自菲律賓，是輸入最多患者到港的地區。 （資料圖片／高仲明攝）

復必泰有效應付變種病毒 科興未有相關數據

許樹昌表示，帶有 E484K 突變的變種病毒會影響疫苗有效性，例如阿斯利康疫苗針對南非變種新冠病毒的有效率只有10%；強生疫苗的有效率對一般病毒是66%，對南非變種病毒就只有57%；Novavax疫苗的有效率亦由89%大幅下降至49.4%。不過，暫時mRNA疫苗對E484K 突變的變種病毒都有效，即BioNTech的復必泰疫苗無大問題，而科興疫苗則沒有數據。

呼吸系統專科醫生梁子超就稱，印尼及菲律賓等地的疫情持續惡化，不但確診個案多，更有不少人感染變種病毒。由於現時大部分由菲律賓輸入的個案都是外傭，他建議港府考慮收緊外傭來港的入境限制，並與業界接洽，調整讓外傭來港及回鄉放假的安排，盡量減少在兩地出入境來往，直至當地疫情放緩，或者有一定人數已接種疫苗。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌指變種病毒「P3」傳播力更強。（資料圖片）

梁子超促加密機場及酒店工作檢測

本地防疫方面，梁子超建議在機場及酒店工作的職員接受「七日一檢」，尤其已知曾接觸輸入個案的人士應更小心，以免變種病毒流入社區，「唔好諗住以往無發生嘅事（本地個案感染變種病毒），之後一定唔會發生，呢個諗法係錯。」

梁子超續說，全球的病毒變種情況會隨時間愈來愈多，現時本港針對N501Y變種和E484K變種，只為小部份的刺突蛋白（S蛋白）進行病毒基因排序，擔心會「走漏」其他位置的突變情況，認為當局至少應檢查整個S蛋白有否出現突變。另外，他指感染變種病毒患者的傳染力較高，憂慮個別康復者的CT值高於30、有抗體，但出院後仍具傳染力，建議當局收緊對感染變種病毒人士的出院準則。

梁子超建議在機場及酒店工作的職員接受「七日一檢」。（資料圖片）

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒表示，支持政府收緊外傭出入境安排，「明明72小時test都可以有問題，證明佢個test唔可靠」，由於大部分外傭要照顧嬰幼兒或長者，對他們都會造成風險。



她又指出，自菲律賓爆發疫情後，已有不少僱主轉請本地完結的外傭，「有僱主擔心風險唔會外地直接請返嚟，都有僱主因為經濟問題唔再請外傭」，有中介公司就估算約有6,000名本地外傭可供聘請。

▼4月1日起防疫措施安排及商討旅遊氣泡▼