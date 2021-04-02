新冠肺炎︳菲律賓變種病毒增　何栢良籲港府視數據考慮暫停入境

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-04-02 11:09

昨日本港錄得13宗新冠病毒確診個案，當中8宗為菲律賓及印尼外傭，6名來自菲律賓、尼泊爾及巴基斯坦的個案帶有「N501Y」變種病毒。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良指，過去10日傳入個案較多，並集中在印尼、菲律賓。 何栢良指，菲律賓的疫情反彈嚴重，政府應檢視近期菲律賓來港人士確診百分比，當中多少涉及變種病毒。如來港者已有陰性證明，但抵港後仍有不低確診比例，或反映當地疫情嚴重或者檢測不準確，如是者，可考慮對當地入境暫時叫停。

英國去年底出現傳染力更強的變種病毒，當時法國對英國「封關」，本港亦對英國「封關」，（AP）

何栢良在商台的節目指，如果當地的變種病毒增加及上升，應參考去年底對英國暫停入境，直至情況明朗化。他又指，檢疫酒店並非滴水不漏，例如外國亦有個案是檢疫人士被感染後傳播。他指，目前政府思考政策難以估計，故建議政府認真參考數字後，思考政策。

3月22日，特首林鄭月娥聯同主要官員、行政會議成員及立法會議員，接種第二劑科興疫苗。林鄭展示針卡，並舉起勝利手勢。（資料圖片／張浩維攝）

何栢良：數據指向核酸疫苗只需接種一針

疫苗已面世超過4個月，何指本港就算2月才開始接種疫苗，亦已累積一定數據。何栢良指，得知科興及國藥疫苗正申請世界衞生組織批准使用，而目前科興仍未有第三期研究數據，面世時他會盡快公開；復必泰疫苗方面，何指其第三期數據到了6個月後，有效率仍在9成至9成半，相信有效期有機會長過一年，甚至兩年，而有關免疫反應的資料亦愈來愈多，使用核酸技術的疫苗現時雖然仍打兩針，但似乎已有數據證明只需注射一針即可。

何栢良續指，如果本身已有抗體者，只要注射一針即可，因為最少三篇醫學文章指，曾感染的康復者的T淋巴細胞反應，在注射一針後，已有如打了兩針人士，暫無數據顯示需要接種兩針；科興方面沒有數據，故不作評論。

本港復必泰敏感反應與美國數據一致

有市民關注可否只注射一針，以避免不良反應。何栢良回應指，免疫反應屬正常反應，當出現其他如心臟病、面癱等才是副作用，但目前復必泰及科興疫苗都暫無數據證明有因果關係，反而外國牛津阿斯利康疫苗則有。至於嚴重敏感的反應，何栢良指美國的復必泰數據顯示，每一百萬人中約有五宗，而香港的數據亦差不多。他引述美國的數據指，當地主要接種新的核酸技術疫苗，已有一億人接種了，但沒有數據顯示多了敏感反應。