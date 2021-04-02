新冠疫苗｜累計47萬人已接種第一劑　一男子打科興後胸部不適送院

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-04-02 22:56

新冠疫苗接種計劃由2月底展開已經超過一個月，政府公布已有47.1萬人已接種第一劑疫苗，當中約32萬人接種科興疫苗，維持15萬人接種復必泰疫苗；當中5.9萬人已接種第二劑科興疫苗，而接種復必泰疫苗則由下周一（5日）開始。

昨日有一名48歲男子在林士德體育館接種第一劑科興疫苗後，胸部不適，需要送院。

截至4月2日，約有5.9萬人已接種第二劑科興疫苗。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

社區疫苗接種中心科興接種率約為95%

截至今晚8時的過去24小時，約有5,100名市民接種第一劑科興疫苗，當中約4,800人在八間社區疫苗接種中心接種，約300人是在參與計劃的私家醫生和診所接種。另有約有5,700名市民接種第二劑科興疫苗，當中約3,600人在社區疫苗接種中心接種，約2,100人是在私家醫生和診所接種。

至於八間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為95%，再有2,800名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗。

▼4月1日起防疫措施安排及商討旅遊氣泡▼

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當局公布一名48歲男子在昨日（1日）於林士德體育館接種第一劑科興疫苗後，胸部不適。他於昨晚７時47分被送往瑪嘉烈醫院，情況穩定，經治療後已經出院。