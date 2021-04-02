復活節2021｜清水灣泳灘重開　泳客呻戴口罩落水不便：整濕好狼狽

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-04-02 23:02

本港新冠肺炎疫情稍為放緩，公眾泳灘及游泳池今日（2日）重開，適逢復活節長假期，清水灣二灘人頭湧湧，不少家長帶小朋友嬉水玩沙迎接初夏。 泳灘雖有廣播提醒泳客要佩戴口罩，但現場大部份人均「大解放」，未有戴上口罩。有家長指戴口罩落水十分不便，「整濕會好狼狽」，上水後亦不可能立即戴上口罩，認為當局要求難以適從；亦有家長指，疫情邁向「清零」，不敢鬆懈，即使落水都要戴住口罩才放心，以免疫情反彈。

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清水灣二灘今早逼爆泳客，現場張貼告示及有廣播，提醒市民要維持社交距離，及運動前後須佩戴口罩。大部份泳客在落水、玩沙及曬太陽都沒有佩戴口罩。

感疫情受控要戶外活動

有家長趁復活節長假期帶子女到沙灘「放電」。陳先生、陳太太就帶同年幼兒子堆沙，他們指疫情下長期留在家中感到冷清，接近一年沒去過沙灘，今早9時已落水，他們指落水及上水後，要立即戴口罩並不方便，「落水整濕咗會好狼狽，手抱小朋友都無手（戴口罩）」，他們又指，雖然現場人多存有少風險，但現時疫情相對受控，應可以進行更多戶外活動。

張太太一家都有戴口罩玩沙，她指，疫情持續逾年已習慣戴口罩，「沙灘人多都會擔心，所以要保護自己」，但張太太坦言，沙灘戴口罩實在不方便，所以不打算下水，「如果落水整濕一定好麻煩」。

4月2日，沙灘重開的復活節假期首天，清水灣泳灘人頭湧湧。（李澤彤攝）

疫情未「清零」不敢鬆懈

陳先生表示，香港疫情尚未「清零」，戴口罩落水感覺較為安全。陳又指，沙灘人多，希望可以在安全情況下，進行戶外活動。

有小朋友則興奮表示，在沙灘能除下口罩，感到十分開心（王海圖攝）

有小朋友則興奮表示，平時在學校要戴住口罩感不舒服，難得來到沙灘，可除下口罩放鬆，感到十分開心，希望盡快毋須戴口罩返學。