12港人｜5已遺返被告完成隔離令出庭應訊　全部押後至5月續還柙

撰文： 郭顥添 最後更新日期： 2021-04-05 12:57

12港人去年在內地水域被捕，其中5名早前已服刑完畢並遺反香港的被告，包括：郭子麟、黃偉然、張浚富、張銘裕及嚴文謙，已完成隔離令，今(5日)在沙田法院再提訊，亦是這5人返港後首次公開在法庭露面，不少家屬在庭見到親人均反應激動，被告出庭時亦有與家人點頭或示意。5人的案件均押後至5月3日再訊。

被告郭子麟(20歲)被控暴動罪，涉嫌在前年11月18日理大圍城當晚在彌敦道被捕，由於與他同案的12名被告已轉介至區域法院，裁判官把郭的案件押後至5月5日在屯門法院再提訊，以轉介至區院及與同案被告的案件一併處理。

被告黃偉然(30歲)則涉嫌在2020年1月16日，在上水吳屋村製作爆炸品DNT，他的案件同被押後至5月3日在粉嶺法院再提訊。

另3名被告張浚富(23歲)、張銘裕(21歲)及嚴文謙(22歲)，則涉嫌在2019年12月8日在灣仔被捕，被控串謀有意圖造成身體嚴重傷害而射擊罪，指他們有意圖想傷害香港警員；另張浚富亦涉在荃灣一工廈單位內藏爆竹、煙花、伸縮棍及鐳射筆等物品，被控管有攻擊性武器及管有適合作非法用途的工具罪。3人的案件，被押後至5月3日在東區法院再提訊。

全部被告均沒有保釋，繼續還柙懲教署看管。

案件編號：TMCC 2223/2019, FLCC 261/2020, ESCC 2693/2019

12港人案中，其中8人刑滿後於3月22日遺返港港的情形。(詳看下圖)