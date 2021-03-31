李宇軒無申法援及當值律師服務　代表律師羅達雄兩次行為失當停牌

撰文： 何進康 梁祖饒 李穎霖 最後更新日期： 2021-03-31 20:24

「12港人案」被告李宇軒案件今日首日聆訊，他仍在隔離檢疫，並無到庭，但有律師代表現身。代表他的是大律師羅達雄，但其家人指並不認識。 《香港01》獲悉，李宇軒並無申請法援，法援署表示不能披露任何資料；而「當值律師服務」表示，李宇軒無申請。有處理過國安法的律師指，目前案件在裁判法院，應由「當值律師服務」處理，一般正還柙的被告多由親友聘請律師，李宇軒的情況「前所未見」，但不能排除他仍有「自由意志」。 翻查資料，大律師羅達雄曾於2005、2007年曾兩次涉及行為失當被罰停牌。

李宇軒被控違反國安法等，他被遣返回港後未完成隔離檢疫，3月31日缺席聆訊，有律師代表上庭，但家人指不認識該律師。（司法機構網站）

李宇軒本月從內地遣返回港後，家人指一直未能聯絡，家人聘請的律師亦未能見面。《香港01》早前獲悉，他被還柙在懲教署小欖精神病中心。另有消息指，他可能會轉為污點證人。

李宇軒是「香港故事」成員，是12名被內地緝獲的港人之一。（資料圖片 / 香港01記者攝）

律師代表：見過佢

李宇軒案件今日聆訊，他仍在隔離檢疫並無到庭，但有律師代表現身，為大律師羅達雄。李宇軒的家人接受傳媒訪問時表示並不認識羅達雄，看報道才知道這個人。羅達雄接受傳媒查詢時僅稱「見過佢」，但無再回應誰聘請。

李宇軒律師代表、大律師羅達雄，曾兩次因行為不當被暫時停牌。

消息：無申請法援

《香港01》獲悉，李宇軒並無申請法援服務。法援署回應查詢時指，基於法例規定，未經申請人同意不能披露任何資料。消息指，羅達雄在法援律師名冊中。

而「當值律師服務」回覆《香港01》查詢稱，未有接獲李宇軒申請當值律師代表出庭，亦未有委託任何當值律師代表李宇軒。

李宇軒的案件，目前在西九龍裁判法院聆訊。（資料圖片 / 羅君豪攝）

一般被告自行聘請律師 多數會通知親友處理

究竟李宇軒如何聘請羅達雄為律師代表呢？

有不願具名、處理過國安案件的律師表示，正還柙、有親友照顧的被告，都由親友代為聘請。除非無親無故，才會根據律師名冊自行選擇。他認為李宇軒的情況「前所未見」，但不能排除他按「自由意志」選擇羅達雄。

聆訊現階段仍在裁判法院處理，一定不是法援的處理範圍，是屬於「當值律師服務」的範圍。

大律師黃宇逸（前排左二）。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

大律師黃宇逸按一般情況分析，不論普通刑事案或國安案件，被告聘請律師的程序一致，沒有分別。他指，正還柙被告理論上可查閱律師名冊，自行聘請律師，但多數被告都會通知家人朋友，由他們處理聘請律師。

若然被告無法負擔律師費，黃宇逸指被告則可向「當值律師服務」或法援署申請律師，惟「當值律師服務」只限處理裁判法院案件，法援署只處理區域法院或以上級別案件。

羅達雄兩次被停牌 人民大學法學碩士學歷

翻查資料，羅達雄分別在2005年及2007年，兩次被大律師公會紀律審裁組裁定行為失當，暫時吊銷執業資格，合共支付22萬元事務費。

羅達雄1992年獲大律師執業資格，為香港城市大學修讀法學士，及中國法與比較法法學碩士，並於香港大學取得法學專業證書，亦具中國人民大學法學碩士（民商法學專業）學歷。羅達雄現於Olympia Chambers執業。

羅達雄今年3月，曾獲政務司司長辦公室轄下行政署頒發2018至2020年度，「義務法律服務表揚計劃」個人獎。該計劃用以表揚為市民提供義務法律服務的法律專業人員及律師行。

▼12港人背景及內地監禁刑期▼

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李宇軒去年8月23日與11名港人涉偷渡，在內地水域被捕，今年3月22日於深圳鹽田看守所刑滿出獄，被遣返回港後隨即被警方落案控告「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」、「串謀協助罪犯」及「無牌管有彈藥」三罪，其家屬指至今仍未獲懲教署及警方確認行蹤。

消息指，李宇軒現時被單獨還柙於小欖精神病治療中心，由懲教署「神秘組」看管。

▼懲教署小欖精神病治療中心▼

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▼3月22日 12港人，8名刑滿返港港人▼