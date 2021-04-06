阿斯利康疫苗｜許樹昌不建議政府購買：留返買第二代疫苗

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-04-06 23:46

歐洲藥品管理局的疫苗主管卡瓦雷里今日（6日）表示，牛津大學/阿斯利康AstraZeneca疫苗與接種者出現血栓有關連，歐洲藥品管理局將於未來數小時確認關連，並公布接種疫苗後可能出現的併發症。 港府去年公布購買的三款新冠肺炎疫苗，其一為阿斯利康疫苗。新冠肺炎疫苗顧問專家委員會成員、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，本港已購入的兩款疫苗足以讓全港市民接種，加上其對南非變種病毒只得一成保護力，不建議政府購買阿斯利康疫苗。至於政府是否應轉購另一款腺病毒載體疫苗，「完全唔需要，留返啲錢買第二代疫苗好過啦，可以針對（預防）變種病毒。」

歐洲藥品管理局：阿斯利康與血栓明顯有關

歐洲藥品管理局（EMA)疫苗主管卡瓦萊里接受意大利傳媒訪問時稱，血栓明顯與阿斯利康疫苗有關，但目前未清楚是甚麼原因引起。他補充，大腦出現血栓情況的接種者當中，年輕人的數目高於他們預期。歐洲藥品管理局希望盡快釐清相關情況，並公布接種疫苗後可能出現的併發症。

阿斯利康表示，由於歐洲藥品管理局仍未有定論， 暫時不會作出任何回應。阿斯利康稱正與歐洲藥品管理局和其他監管機構緊密合作，以全面分析所有可用數據，料EMA將於本周分享更多數據。

新冠肺炎疫苗顧問專家委員會成員、中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片）

許樹昌：阿斯利康藥廠未申請在港緊急使用

許樹昌稱，不建議政府購買阿斯利康疫苗。由於本港已購入科興和復必泰疫苗，各有750萬劑，即合共1,500萬劑，足夠讓全港市民各接種兩劑；而現時本港外防輸入的措施做得好，個案不算多，相信兩款疫苗能應付接種需要。

他續說，看過各國的報道和數據，擔心疫苗存在引致血栓風險，而阿斯利康藥廠尚未申請批准在港緊急使用，專家委員會暫時毋須研究更多臨床數據。他指不論是否有關連，都不需買阿斯利康疫苗，主要是其對南非變種病毒，只得一成保護力。

被問到政府是否需要轉購另一款腺病毒載體疫苗，許樹昌直言，「完全唔需要，留返啲錢買第二代疫苗好過啦，可以針對（預防）變種病毒。」

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

食物及衞生局表示，任何疫苗供應本港及為市民接種前，必須經過《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》（第599K章）的程序批准認可作緊急使用，到目前衞生署仍未收到阿斯利康根據《規例》就認可其新冠疫苗提交的申請。該局稱，政府會密切注意其他藥物監管當局公布的最新資料，並會繼續與藥廠聯絡，索取相關使用安全資料，重申會確保疫苗符合安全、效能和質素的要求，以及按照《規例》相關要求及程序嚴格審批作緊急使用，方會安排市民接種。

食物及衞生局回覆稱，任何疫苗供應本港及為市民接種前，必須經過《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》（第599K章）的程序批准認可作緊急使用，到目前衞生署仍未收到阿斯利康提交的申請。政府會密切注意其他藥物監管當局公布的最新資料，並會繼續與藥廠聯絡，索取相關使用安全資料。政府會確保疫苗符合安全、效能和質素的要求，以及按照《規例》相關要求及程序嚴格審批作緊急使用，方會安排市民接種。