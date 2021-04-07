涉參與前年831集會　李卓人楊森黎智英今認參與未經批准集結罪

撰文： 呂樂謙 最後更新日期： 2021-04-07 10:57

繼早前李柱銘、何俊仁和黎智英等多名民主派元老因參與前年8.18示威被裁定組織和參與未經批准集結等罪罪成後，區院今（7日）就第二宗涉及8.31「人大落閘五周年遊行」的案件展開審訊；案中黎智英、楊森和李卓人同被控一項明知而參與未經批准集結罪，三人一同承認控罪，其中李卓人在庭上被問及是否認罪時，表示「認罪，但我們並沒有做錯，歷史將宣判我們無罪。

被告黎智英（72歲）、楊森（72歲）和李卓人（63歲），現被控於2019年8月31日明知而參與未經批准集結罪。

律政司早前起訴李柱銘、吳靄儀和黎智英等多名民主派人士，指他們於2019年8月至10月期間多次參與、組織或煽惑他人參與多個未經批准集結；案件共分四罪提告，其中區域法院已經完成第一宗涉及「8.18流水式遊行」的審訊，黎智英、李卓人和李柱銘等九人於該案中被區院法官胡雅文裁定組織及明知而參與未經批准集結罪成，將於4月16日作求情和判刑。第二宗涉及「8.31人大落閘五周年遊行」的案件則在今天（7日）展開聆訊，並同樣由胡雅文法官主理，審訊原訂為期七天，但由於三名被告表示認罪，因此將無需進行審訊。

今天繼續有多名市民到庭旁聽審訊，其中早前被定罪候判的吳靄儀和何俊仁亦有到庭支持和協助；當已經被關押多時的黎智英步進犯人欄時，庭上市民均表現十分熱烈，不斷揮手和大叫支持語句，需要保安提醒大家保持冷靜。

案件編號：DCCC 537/2020