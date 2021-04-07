搶警員配槍圖自殺　患精神病女侍應今認罪　還柙小欖候判

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-04-07 16:11

一名患精神病的女侍應涉在北大嶼山警署外搶去一名警員的佩槍，欲開自殺。她原被控搶劫罪，案件今（7日）在西九龍裁判法院再訊時，控方修改控罪為企圖無牌管有槍械或彈藥罪。女侍應承認控罪，案件押後至4月21日判刑，以替她索取兩份精神科報告和感化官報告，期間她須還柙小欖精神病治療中心。

被告黃綺婷（33歲）報稱侍應，被控於2021年2月9日在北大嶼山警署外搶去一名警員的手槍。

案情指，被告當時在警署外徘徊，並從一名警員身後搶其配槍，警員隨即按着槍套轉身，配槍從槍套被搶出。警員最終將她拘捕並帶回警署，她表示想自殺：「唔開心，我想自轟」。

辯方透露 被告遭上司指責而感不快

辯方求情透露，被告曾讀理工大學，後來任職侍應，為家庭經濟支柱。她與患抑鬱症和強迫症的媽媽同住，被告亦曾於2019年就焦慮症和強迫症求診。辯方亦指，被告當時因上司指責其工作表現而感不快，搶槍的唯一目的是想了結自己生命，並無意圖損毀財物或傷害他人。辯方形容是次事件是不幸，若被告「成功」自盡更加不幸。

裁判官認為搶槍可導致嚴重後果，或會走火令他人受傷。裁判官把判刑押後至4月21日，期間替被告索取兩份精神科報告和感化官報告，被告須還柙小欖精神病治療中心。

案件編號：WKCC585/2021